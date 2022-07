VoD-Charts: Mini-Sensation auf Platz zwei

Die Zugkraft der Netflix-Serie "Stranger Things" ist ungebrochen. Nach vielen Wochen steht sie weiter auf der Eins, wenn auch nicht mehr mit zweistelligen Abrufwerten: Im Betrachtungszeitraum 22. Bis 28. Juli kam "Stranger Things" auf 9,17 Mio. Klicks. Die erstmals 2019 auf Prosieben Fun gezeigte US-Serie "Manifest" war hierzulande nicht besonders in Erscheinung getreten. Nach der dritten Staffel offiziell eingestellt, hat das Mysterydrama mittlerweile seinen Platz bei Netflix gefunden. Der Streamer hat sogar eine vierte Staffel angekündigt. Position drei geht mal wieder an die Nerds aus "The Big Bang Theory".

1. Stranger Things 9,17 Mio.

2. Manifest 7,78 Mio.

3. The Big Bang Theory 5,73 Mio.

4. The Good Doctor 4,15 Mio.

5. Virgin River 4,07 Mio.

6. The Blacklist 3,62 Mio.

7. The Boys 3,12 Mio.

8. Brooklyn Nine-Nine 2,62 Mio.

9. The Gray Man 2,61 Mio.

10. The Walking Dead 2,60 Mio.

VoD-Ratings.com