Sony Pictures verdoppelt Quartalsgewinn

Sony Pictures hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (April bis Juni) im Jahresvergleich deutlich steigern können. Wie aus der von den Konzernmutter in Tokio veröffentlichten Geschäftszahlen hervorgeht, stieg der Quartalsumsatz von 204,7 Mrd. Yen (rund 1,5 Mrd. Euro) um rund zwei Drittel auf 341,4 Mrd. Yen (rund 2,51 Mrd. Euro). Der operative Gewinn lag mit 50,7 Mrd. Yen (rund 370 Mio. Euro) rund doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal (25,4 Mrd. Yen; rund 190 Mio. Euro).

Während mit Morbius", der weltweit knapp 164 Mio. Dollar einspielte und etwas mehr als 400.000 Besucher in die deutschen Kinos lockte, nur ein Sony-Titel im zurückliegenden Quartal weltweit in den Kinos zu sehen war - in Deutschland hatte Sony noch Sönke Wortmanns Eingeschlossene Gesellschaft" in die Kinos gebracht gehabt -, konnte das Studio nach eigenen Angaben u.a. bei den TV-Lizenzgebühren und im Home Entertainment - hier Dank Spider-Man: No Way Home" - Zuwächse erzielen.

Der Sony-Konzern verzeichnete insgesamt einen Quartalsumsatz von 2,311 Bio. Yen (rund 16,98 Mrd. Euro), ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der operative Gewinn stieg um 9,6 Prozent auf 307 Mrd. Yen (rund 2,26 Mrd. Euro) an.