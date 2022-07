Abschreibungen belasten Imax-Ergebnis

Infolge des Corona-bedingten Lockdowns und dem niedrigen Boxoffice' in China hat Imax im zweiten Quartal 2022 Abschreibungen in Millionenhöhe vornehmen müssen. Die Umsätze gingen hingegen wieder deutlich nach oben.

In den Imax-Kinos wurde im zweiten Quartal 2022 ein Boxoffice von 247,7 Mio. Dollar erzielt; ein Plus von 128 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, stieg der Umsatz im gleichen Zeitraum um ein Drittel auf 74 Mio. Dollar an.

Wie es in der Mitteilung anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen heißt, sei das Ergebnis im zweiten Quartal durch eine Abschreibung in Höhe von 3,2 Mio. Dollar belastet gewesen, die man infolge des Corona-bedingten Lockdowns und des niedrigen Boxoffice' in China hatte vornehmen müssen. Dennoch ging der Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahresquartal von 9,2 auf 2,9 Mio. Dollar zurück.

Erfolgreichste Imax-Filme im zurückliegenden Quartal waren Top Gun Maverick", Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und Jurassic World: Ein neues Zeitalter", die dem Unternehmen auch einen Rekord bescherten, wie CEO Richard L. Gelfond zu berichten weiß: "Mit erstmals drei weltweiten Eröffnungswochenende jenseits der 25-Mio.-Dollar-Marke in Folge hat Imax seine Rolle als entscheidende Startplattform für große Entertainment-Franchises bestätigt. Vor dem Hintergrund, dass im Laufe des Jahres noch wichtige Titel wie Brad Pitts 'Bullet Train', Dwayne Johnsons 'Black Adam', 'Black Panther: Wakanda Forever' und 'Avatar: The Way of Water' und eine beachtliche Anzahl von Franchise-Tentpoles im Jahr 2023 anstehen, sind wir darauf fokussiert, in unserem weltweiten Netzwerk, in unserem Content-Portfolio und auf unserer Technologie-Plattform für Wachstum zu sorgen."