National Geographic mit Neuschwanstein-Doku

Mit über 1,5 Millionen Besuchern zählt das auf Geheiß von König Ludwig II. erbaute Schloss Neuschwanstein zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Schäden durch UV-Licht, Staub und die durch die zahllosen Besucher entstandene Feuchtigkeit in den Räumen erforderten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. National Geographic hat in seiner Dokumentation "Die Geheimnisse von Neuschwanstein" diese erste vollständige Restaurierung des "Märchenschlosses" begleitet. Das auf Kosten von mehr als 20 Millionen Euro geschätzte Mammutprojekt entwickelte sich zum Wettlauf gegen die Zeit - denn bis zur feierlichen Wiedereröffnung des Thronsaals am 4. August sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

National Geographic präsentiert "Die Geheimnisse von Neuschwanstein" am am 25. September um 21.00 Uhr als TV-Premiere. Produziert wurde die Dokumentation von sagamedia, deren Gründerin und Geschäftsführerin Jutta Pinzler über das Projekt sagt:"Faszinierend war für uns während der Dreharbeiten, dass es in einem über 150 Jahre alten, weltberühmten Denkmal noch immer Neues zu entdecken gibt und Geheimnisse gelüftet werden. Besonders beeindruckt hat uns auch, Bereiche von Schloss Neuschwanstein zu sehen, die sonst nicht zugänglich sind. Das Expertenteam um den Bauleiter Christoph Weber hat mit großer Kreativität einen unglaublich anspruchsvollen Job erledigt. Unter erschwerten Bedingungen, denn während der gesamten Zeit musste das Schloss für Hunderttausende Besucher geöffnet bleiben."