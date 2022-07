"Plan B"-Remake in Planung

Ein Remake der deutschen Indie-Actionkomödie "Plan B - Scheiss auf Plan A" um Actionstar-Wannabes, die in die Berliner Unterwelt geraten, ist in Arbeit. Sylvester Stallones Balboa Productions produziert.

Die deutsche Indie-Actionkomödie Plan B - Scheiss auf Plan A" um Actionstar-Wannabes, die in die Berliner Unterwelt geraten, erfährt ein Remake, wie "Deadline.com" meldet. Der Film von Ufuk Genc und Michael Popescu, der im Juni 2017 kurz in den Kinos lief, ist auch eine Hommage an Actionfilme der 80er und ihre Stars.

Einer davon, Sylvester Stallone, ist mit seiner Firma Balboa Productions und seinem dortigen Partner Braden Aftergood, Produzent des Remakes. Lucas Carter schreibt das Drehbuch für Amazon Studios, Einer der Hauptdarsteller des Originals, Can Aydin, soll als ausführender Produzent wirken.

"Plan B - Scheiss auf Plan A" war im Juni 2017 von Fox in die Kinos gebracht worden und nur auf rund 10.000 Besucher gekommen. Er ist aktuell u.a. bei Amazon Prime Video zu sehen.