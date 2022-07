Ben Affleck als Batman im "Aquaman"-Sequel

Erstmals seit Justice League" im Jahr 2017 wird Ben Affleck in James Wans Aquaman"-Sequel wieder ins Batman-Kostüm schlüpfen. Das teilte "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa via Instagram mit den Worten mit: "Bruce und Arthur sind wieder vereint. Ich liebe und vermisse Dich, Ben."

Momoa und Affleck hatten als Aquaman und Batman zuvor zusammen in "Justice League" und "Batman v Superman: Dawn of Justice" vor der Kamera gestanden.

Wie groß die Rolle Afflecks im "Aquaman"-Sequel angelegt sein wird, ist nicht bekannt.

Das "Aquaman"-Sequel startet im März kommenden Jahres in den deutschen Kinos; ab Juni 2023 wird Ben Affleck dann in Andy Muschiettis "The Flash" als Batman in den Kinos zu sehen sein.

"Aquaman" hatte 2018/19 weltweit gut 1,1 Mrd. Dollar eingespielt und rund zwei Mio. Besucher in die deutschen Kinos gelockt gehabt.