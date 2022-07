Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Danny Krausz: "Impuls für die Zukunft"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei folgt heute, Teil drei am 1. August. Hier antwortet Danny Krausz von Dor Film.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

DANNY KRAUSZ: In der Tat ein langes Ringen. Wir haben gute zehn Jahre argumentiert und die Bedeutung für Gesellschaft, Kultur und Filmwirtschaft immer wieder betont. Die Pandemie hat uns dann nahe an den Infarkt herangeführt, weit mehr als in anderen Ländern wurden die Strukturschwächen spürbar und offensichtlich. Der Finanzierungspuls in Österreich war ehrlich gesagt schon gegen null gegangen und dennoch haben die Kolleginnen und Kollegen weitergekämpft, großartige Produktionen in allen Disziplinen hervorgebracht. Die Ausdauer hat sich wirklich gelohnt, vor allem wenn entgegen allen wirtschaftlichen Parametern, die wir aktuell zu bewältigen haben, ein unübersehbarer Impuls für die Zukunft gesetzt wird. Diese politische Vision, diesen Mut, dieses Vertrauen uns gegenüber haben wir uns aber auch wirklich verdient. Mein Dank gilt den Entscheidungsträger:innen in der Politik genauso, wie den Vertreter:innen der Interessensverbände unserer Branche. Jetzt müssen wir gemeinsam die Details ausformulieren, das ist noch ein sehr wichtiger und unerlässlicher Schritt. Wir haben mit diesem Instrument die Chance aus den besten internationale Erfahrungen Lehren zu ziehen und wir haben auch die Chance das, was als "stupid money" verschrien ist, tunlichst zu vermeiden. Das darf die Politik jetzt von uns selbstverständlich erwarten. Wenn wir die lange Durststrecke nicht mit dem Feuerwehrschlauch löschen, sondern mit intelligenter, dauerhafter ,verantwortungsvollen und nachhaltiger Infusion beenden, dann werden wir auf allen Ebenen mit diesem Modell gewinnen.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

DANNY KRAUSZ: Für uns in der Dor Film bedeutet es, dass wir weniger kleinteilig finanzieren können. Das ist eine extrem große Hilfe und Erleichterung. Die Budgets sind explodiert, nicht nur durch Fremdeinwirkungen, die wir nicht steuern konnten, sondern auch weil die Filmschaffenden ihren Berufswunsch deutlicher in Einklang mit Lebensqualitätsmerkmalen bringen wollen. Die kreative Entfaltung und Qualität sollten davon letztlich profitieren, dabei konkurrenzfähig zu bleiben ist natürlich dann auch unsere Aufgabe. Das wird übrigens auch die Genderausgeglichenheit sehr beschleunigen, weil alle Maßnahmen nur greifen, wenn die Grundlagen auch dafür da sind. Die reine Verordnung ist sonst ein statisches Mahnmal. Wir haben in den letzten Jahren drei Kinofilme mehrheitlich nicht in Österreich finanziert, und zwar neben den internationalen Koproduktionen, die wir selbstverständlich fortführen wollen. Das wird aber hierzulande alles in einen Topf geworfen und gefühlt nachgefragt, wann kommt wieder eine Eigenproduktion der Dor. Diese drei Filme sind solche Produktionen, nur haben wir gewusst, dass sie in Österreich nicht zu finanzieren sind. Daraus sollte kein Stigma, sondern das Gegenteil abgeleitet werden. Jetzt natürlich sind die Chancen nach mehr österreichischen Inhalten weit größer, die Kreativität haben wir und können wir damit sicher besser im Lande behalten. Die TV-Produktion als unerlässlicher Motor kann damit aber auch durchatmen. Für den ORF etwa., der ja ebenso mit der Kostenexplosion zu kämpfen hat und u.a. am längsten die Covid-Prävention bei uns mitfinanziert hat, kann vielfältiger ins Programm investieren und wann, wenn nicht jetzt gescheite Terms of Trade verabschieden, wie das alle umliegenden Länder seit langem haben. Einhergehend mit einem modernen gesellschaftlich tragfähigen Onlinegesetz - wird es uns das österreichische Publikum vielfach danken.

Der letzte Punkt ist mir aber der wichtigste: Filme, wo auch immer eingesetzt, sollen ihren Ansprüchen auch beim Publikum gerecht werden können. In aller Vielfalt und entgegen der Scharmützel-Kunst gegen Kommerz. Beides muss es geben und beides muss auch Auftrag aller sein. Persönliche Vorlieben dürfen die Künstler:innen haben, vielleicht auch wir Produzent:innen, natürlich auch die Programmverantwortlichen, nicht aber reine Entscheidungsträger:innen - deren Auftrag ist in erster Linie der Qualität verpflichtet. Das ist ja schon schwer genug. Michael Glawogger hatte mal einen Film gemacht der hieß "Frankreich, wir kommen!". Irgendwie passt mir das grad dazu.