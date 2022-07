Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Heinrich Ambrosch: "Können besser mitfinanzieren"

Produktion

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei folgt heute, Teil drei am 1. August. Hier antwortet Heinrich Ambrosch von Satel Film.