Kinocharts Deutschland Trend: Mini-Boss, Maxi-Hit

Die Minions sind unverändert unaufhaltsam in den deutschen Kinos, unverändert mit guten Zahlen, auch weil es in diesen Tagen nicht mehr ganz so heiß ist, was dem Kinobesuch guttut. Gestern konnte Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" zum Auftakt des fünften Wochenendes weitere 50.000 Fans versammeln und 420.000 Euro umsetzen. Damit steuert der Sommerhit auf ein Gesamtwochenende mit rund 250.000 Ticketverkäufen zu. Gesamt wäre der Film aus dem Hause Illumination dann mit 2,6 Mio. Besuchen endgültig der drittstärkste Neustart des laufenden Jahres.

Platz zwei geht abermals an Thor: Love and Thunder", der sein viertes Wochenende mit knapp 30.000 Zuschauern und 275.000 Euro Umsatz beginnt. Bis Sonntag könnten 150.000 Eintrittskarten gelöst werden. Der vierte Thor"-Standalone würde dann gesamt bei etwas mehr als 1,4 Mio. Besuchern halten. Er steht damit ganz kurz zuvor, Thor - The Dark Kingdom" zu überrunden, der 2013 auf 1,43 Mio. Kinogänger kam, und dürfte in Kürze auch dem bisher erfolgreichsten Film der Reihe aufschließen, Thor: Tag der Entscheidung", ebenfalls von Regisseur Taika Waititi, der 2017 1,48 Mio. Fans anlockte.

Platz drei geht an den besten (und einzigen nennenswerten) Neustart der Woche, DC League of Super-Pets", der es gestern auf knapp 25.000 Ticketverkäufe und ein Einspiel von 180.000 Euro schaffte. Ein Startwochenende mit etwa 120.000 Besuchern winkt. Auf Platz vier landet der unermüdliche Top Gun Maverick", der sein zehntes Wochenende ohne erkennbare Ermüdungserscheinungen mit 16.000 Zuschauern und 160.000 Euro Boxoffice beginnt. Am Ende des Wochenendes sollten einmal mehr sehr gute 80.000 verkaufte Tickets möglich sein. Gesamt würden dann 2,9 Mio. Besucher zu Buche schlagen: Im Lauf der nächsten sieben Tage sollte der Blockbuster mit Tom Cruise dann Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" dann als Topfilm des Kinojahres ablösen. Monsieur Claude und sein großes Fest" beschließt die Top fünf mit 15.000 Besuchern und 130.000 Euro Umsatz. Ein zweites Wochenende mit 75.000 Zuschauern winkt.

Auf Platz fünf geht die spanische Erfolgskomödie Der perfekte Chef" mit Javier Bardem ins Rennen, der in 97 Kinos 1200 Kinogänger und 10.500 Euro Umsatz schaffte.