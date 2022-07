Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Alexander Glehr: "Die richtige Antwort"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern in drei Teilen an. Teil eins war am 28. Juli zu lesen, Teil zwei folgt heute, Teil drei am 1. August. Hier antwortet Alexander Glehr von der Film AG.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

Die österreichische Regierung hat mit diesem Paket die richtige Antwort auf den Paradigmenwechsel gefunden, den wir weltweit gerade erleben. So breit die Maßnahme aufgestellt ist, so sehr wird sie dem Umstand gerecht, dass die Art wie Filme finanziert, produziert und vor allem konsumiert werden einem Wandel unterzogen ist, dessen Ende noch nicht absehbar ist. FISA+ ermöglicht uns als HerstellerInnen, dynamisch auf diese Bewegungen des Marktes reagieren zu können. Und das zum Vorteil aller: der Gesamtumsatz der österreichischen Branche wird sich mehr als verdoppeln, Arbeitsplätze werden geschaffen, Arbeitsbedingungen verbessert, höherwertige Produkte werden produziert, die einen Mehrwert fürs Publikum bringen. Von der Umwegrentabilität ganz zu schweigen, die die Filmbranche in der gesamten Kette von der Drehbuchoption bis zur Kinokassa, von der Locationsuche bis zum Streamingabo oder von der Unterbringung im Landhotel bis zur TV-Werbung vor und nach der Ausstrahlung auslöst. Für uns muss der Auftrag, der mit der Verkündung dieses Modells verbunden ist, aber auch sein: das ganze darf nicht zum "Stupid Austrian Money" degenerieren. Wir müssen danach trachten, dass die im Modell verankerte Nachhaltigkeit neben der ökologischen auch zu einer wirtschaftlichen und inhaltlichen verpflichtet. Die unabhängige Produktion, die Rechteinhaberschaft und die Erfolgsbeteiligung der österreichischen HerstellerInnen und Filmschaffenden müssen gestärkt werden und dürfen durch das Modell nicht sukzessive bedroht oder gar abgeschafft werden.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Als FILM AG haben wir uns in den letzten Jahren mit internationalen Erfolgen wie dem auf Netflix verwerteten "Was wir wollten" (Regie: Ulrike Kofler), dem TV-Landkrimi "Vier" (Regie: Marie Kreutzer) aber vor allem auch "Corsage" (Regie: Marie Kreutzer), der nach der Premiere in Cannes gerade weltweit in den Kinos startet, in allen Verwertungsarten profilieren und etablieren können. Für uns bedeutet FISA+ vor allem, dass wir ein zusätzliches Instrument in die Hand bekommen, das uns für größere Produktionen auf Augenhöhe mit den internationalen Partnern hebt und unsere Verhandlungsbasis stärkt. Bei den Serien- und Filmprojekten, die wir in Entwicklung haben, bringt uns FISA+ in eine Position, in der wir - aus einem "kleinen" Land kommend - trotz hoher Budgets die Majorität an den Produktionen bei uns halten können.