WBD: Zaslav reaktiviert Alan Horn

Alan Horn, ehemaliger Chief Creative Officer bei Disney, wird bei Warner Bros. Discovery als Berater eingestellt, um CEO David Zaslav und sein Führungsteam bei der Steuerung des Filmgeschäfts zu unterstützen. Horn wird seine Arbeit am 1. August aufnehmen.

Die Personalie wurde von Zaslav in einer Mitteilng an die Mitarbeiter kommuniziert: "Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Alan Horn, einer der angesehensten Studiomanager der Branche, zugestimmt hat, mich in dieser Übergangsphase ab dem 1. August als Berater zu unterstützen. Keiner kennt dieses Geschäft besser als Alan. Er kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken, die sich über fast ein halbes Jahrhundert erstreckt", so Zaslav.

Der inzwischen 79-jährige Alan Horn war von 2019 bis 2021 Chief Creative Officer der Walt Disney Studios. Zuvor war er von 2012 bis 2020 Vorsitzender der Walt Disney Studios. Zum 31. Dezember 2021 war er bei Disney ausgeschieden. Als Disney-Führungskraft hat Horn lange Zeit die Produktion aller Kinofilme und die Integration von Lucasfilm und den Fox-Filmstudios sowie die Expansion in die Produktion von Inhalten für Disneys Streaming-Dienste überwacht.

Für Warner Bros. war Horn ab 1999 mehr als ein Jahrzehnt als Präsident und COO tätig.