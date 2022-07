"Im Westen nichts Neues" feiert Weltpremiere in Toronto

Bisher kannte man das so, dass das Toronto International Film Festival einen ersten großen Schwung Filme stets ein paar Tage vor der Präsentation der Mostra in Venedig bekannt gab. Anhand einer Auflistung, was davon Weltpremieren und was internationale und was Amerikapremieren sind, ließ sich immer ganz gut ablesen, was davor in Venedig und Telluride zu sehen sein würde - und was exklusiv bei dem größten Filmfestival auf nordamerikanischem Boden läuft. In diesem Jahr ist alles anders. Erstmals seit 2019 findet das TIFF zwar wieder in gewohntem Umfang mit großen öffentlichen Vorführungen sowie internationaler Presse statt, aber man hat erste Highlights erst peu à peu öffentlich gemacht und mit dem ersten großen Schwung an Titeln bis zwei Tage nach der Venedig-Pressekonferenz gewartet.

So wusste man natürlich schon, dass Steven Spielberg mit The Fabelmans" erstmals nach Toronto reisen würde, sicherlich der größte Coup von Festivalleiter Cameron Bailey, und dass Rian Johnson sein Knives Out"-Sequel "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zeigen wird und die Komödie Bros" von Nicholas Stoller oder Gina Prince-Bythewood ihr Spektakel The Woman King" mit Viola Davis vom Stapel laufen werden - und Toronto nach einigen Jahren mit Durchhängern jetzt endlich wieder Fahrt aufnimmt. Aber gerade die neue Liste beeindruckt.

Aus deutscher Sicht am wichtigsten: Im Westen nichts Neues" von Edward Berger feiert Weltpremiere, die erste deutsche Verfilmung des Antikriegsliteraturklassikers von Erich Maria Remarque, die Amusement Park für Netflix realisierte. Neben der Filmneuentdeckung Felix Kammerer in der Hauptrolle spielen unter anderem Albrecht Schuch, Edin Hasanovic und Daniel Brühl. Der Film läuft in der attraktiven Reihe Special Presentations. In dieser Reihe wird auch Corsage" von Marie Kreutzer seine Amerikapremiere feiern, während die dänisch-deutsch-schwedisch-französische Koproduktion Holy Spider", die im Wettbewerb von Cannes lief, als Kanadapremiere zu sehen sein wird.

Als echten Coup darf sich Toronto aufs Banner schreiben, sich den ersten Film von Sam Mendes seit 1917" gesichert zu haben: Der Regieoscar-Gewinner wird "Empire of Light" vorstellen. Dazu kommen in den Special Presentations u. a. Weltpremieren wie "Allelujah" von Sir Richard Eyre, Blueback" von Robert Connelly, "Catherine Called Birdy" von Lena Dunham, Devotion" von JD Dillard, "The Good Nurse" von Tobias Lindholm, "The Lost King" von Stephen Frears, The Menu" von Mark Mylod, "On The Come up" von Sanaa Lathan und "Wendell & Wild" von Henry Selick. Dazu kommen in dieser Reihe neue Hochkaräter aus Cannes und Venedig von Ruben Östlund, Park Chan-wook, Martin McDonagh, Joanna Hogg, Mia Hansen-Løve, Jafar Panahi oder Darren Aronofsky.

Bei der Vorzeigereihe Gala Presentations finden sich nunmehr Titel wie der neue Film von Peter Farrelly, "The Greatest Beer Run Ever", "A Jazzman's Blues" von Tyler Perry, "Moving On" von Paul Weitz, "Sidney" von Reginald Hudlin und "What's Love Got to Do With It?" von Shekhar Kapur. Insgesamt wurden vom TIFF 18 Gala-Premieren und 47 Titel für Special Presentations genannt.

Thomas Schultze