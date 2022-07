Comcast: Sky verliert weiter Abonnenten

Die Gesamtzahl aller Sky-Kunden ging im zweiten Quartal 2022 um 255.000 auf 22,7 Mio. zurück. Dies meldet Mutterkonzern Comcast im Rahmen seiner aktuellen Quartalsbilanz. Im ersten Halbjahr verringerte sich die Gesamtzahl um 361.000. Zahlen für einzelne Territorien werden traditionell nicht bekannt gegeben.

Der Sky-Umsatz ging im zweiten Quartal um 13,8 Prozent auf 4,5 Mrd. Dollar zurück. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sank er im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent, was laut Comcast-Mitteilung in erster Linie auf niedrigere Umsätze in den Bereichen Direct-to-Consumer, Content und Werbung zurückzuführen sei.

Gleichzeitig verringerte sich der Umsatz im Segment Direct-to-Consumer um 2,4 Prozent auf 3,7 Mrd. US-Dollar, was unter anderem mit einem Kundenrückgang und einem geringeren Durchschnittsumsatz pro Kunde in Italien und Deutschland gegenüber dem Vorjahreszeitraum begründet wird. Die Rede ist auch von Sportrechte-Rücknahmen.

Der Content-Umsatz ging um 16,4 Prozent auf 265 Mio. Dollar zurück, was vor allem auf eine Änderung der Lizenzvereinbarungen für Sportprogramme in Italien und Deutschland zurückzuführen sei.

Im ersten Halbjahr sank der Sky-Umsatz im Vergleich zu 2021 um 9,2 Prozent auf 9,3 Mrd. Dollar.