Jeannette Venzke und Joachim Kosack von der UFA zum Thema Inklusion: "Noch nicht am Ziel"

Trotz einer entsprechenden Selbstverpflichtung hat selbst die UFA bei der Inklusion vor der Kamera noch Nachholbedarf. Geschäftsführer Joachim Kosack und Jeannette Venzke aus dem Diversity-Circle sehen die Diskussion aber auch als Chance.

Diversität vor und hinter der Kamera ist in aller Munde. Bei Menschen mit Behinderung gibt es aber offenkundig Nachholbedarf. Haben Sie diese Gruppe vergessen?

JOACHIM KOSACK: Keineswegs. In unserer Selbstverpflichtung heißt es, wir wollen Geschlechtergerechtigkeit, LGBTIQ+, Menschen mit PoC-Hintergrund sowie Menschen mit Einschränkungen dem gesellschaftlichen Zensus entsprechend vor und hinter der Kamera Raum geben. Aber ich räume ein, dass wir noch nicht am Ziel sind, wie wir dank einer im vorigen Jahr durchgeführten internen Datenerhebung festgestellt haben.

Wo ist das Problem?

JOACHIM KOSACK: Das Thema Menschen mit Behinderung ist ein ganz anderes als etwa PoC. Der Unterschied resultiert aus der Sichtbarkeit. Eine schwarze Schauspielerin wird immer als solche wahrgenommen, sowohl als Darstellerin wie auch als Figur. Bei Menschen mit Einschränkungen ist das oft anders. Man denkt zwar unwillkürlich an Personen im Rollstuhl oder mit Trisomie, doch es gibt in einigen unserer Reihen durchaus Mitwirkende mit Behinderungen, die aber nicht auf Anhieb erkennbar sind: weil das oft auch ihr Wunsch ist.

Warum haben Sie die Daten erhoben und wie sind Sie dabei vorgegangen?

JEANNETTE VENZKE: Wir wollten überprüfen, wie divers unsere Produktionen sind. Also haben wir eine Datenbank und Parameter entwickelt. Wir haben festgelegt, dass wir nur sichtbare und angesprochene Diversitäten berücksichtigen. Eine chronische Krankheit wie etwa Diabetes wurde nur codiert, wenn sie auch explizit erwähnt worden ist. Wir dürfen solche Krankheiten beim Casting-Prozess auch gar nicht abfragen. Das gleiche gilt für den Bereich Sexualität. Das sind sehr persönliche und ausgesprochen sensible Daten. Viele Menschen wollen nicht auf diesen einen Aspekt reduziert werden.

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?

JEANNETTE VENZKE: Wir haben 45 Produktionen analysiert und dabei festgestellt, dass nur 1,6 Prozent der Figuren Menschen mit Behinderung sind. Von denen wiederum war ein Großteil bereits älter, weil die Zahl der körperlichen Einschränkung mit dem Alter naturgemäß zunimmt.

Wie codieren Sie Figuren mit Behinderung, die von gesunden Mitwirkenden verkörpert werden?

JOACHIM KOSACK: Wenn wir eine Figur erzählen, die blind ist, wird das in jedem Fall als sichtbare Behinderung codiert. Wirkt jedoch eine schwerbehinderte Schauspielerin mit, deren Behinderung weder sichtbar ist noch in irgendeiner Form thematisiert wird, dann wird sie als Person hinter der Kamera gewertet.

Wie stehen Sie zu der Frage, ob gesunde Mitwirkende einen Menschen mit Behinderung verkörpern dürfen?

JOACHIM KOSACK: Das ist ein sehr spannender Aspekt, über den wir innerhalb der UFA permanent diskutieren. Völlig zu Recht würde sich heute niemand mehr trauen, einen weißen Schauspieler schwarz anzumalen, weil das auch gesellschaftlich verpönt ist. Aber es wird akzeptiert, dass die Schauspielerin Christina Athenstädt in der ARD-Serie "Die Heiland" eine blinde Anwältin verkörpert. Wir würden bei einer derartigen Besetzung immer erst mal nach einer blinden Schauspielerin suchen. Das gleiche gilt für Transgender-Rollen, aber es ist auch klar, dass solch' eine Suche nicht jedes Mal von Erfolg gekrönt ist. Wir sind der Meinung, dass es bei dieser Diskussion weder Regeln noch Denkverbote geben darf.

JEANNETTE VENZKE: Die Frage ist dabei auch: Wo fängt eine Behinderung an, was darf noch gespielt werden? Sind Humpeln oder ein Sprachfehler okay? Aber was ist mit einer chronischen Erkrankung? Wo zieht man die Grenze?

Werden Sie eine Diversitätsquote einführen?

JEANNETTE VENZKE: Wir haben uns mit der Selbstverpflichtung ja bereits eine Art Quote vor der Kamera auferlegt. Laut Zensus beträgt der Anteil behinderter Menschen an der Gesamtbevölkerung 9,5 Prozent, davon sind wir noch weit entfernt.

JOACHIM KOSACK: Es geht aber nicht darum, bei jeder einzelnen Produktion eine Checkliste abzuarbeiten. Wir haben auch keine Stelle im Haus, die jedes Drehbuch überprüft und feststellt: "Hier fehlen noch sechs Rollen!" Bei kreativen Prozessen halte ich ohnehin nichts von solchen Vorgaben. Wir wollen Diversität im Gesamtportfolio der UFA abbilden. Dazu zählen im Übrigen auch ältere Menschen, wir haben unseren Diversity-Circle daher um eine fünfte Person erweitert, die für den Aspekt Alterdiskriminierung zuständig ist.

Wie steht es um die Inklusion bei der UFA selbst?

JEANNETTE VENZKE: Wir passen sämtliche Prozesse stetig an, vor allem im Bereich Stellenausschreibung. Hier kooperieren wir mit der Plattform myAbility, einer Jobplattform für inklusive Jobs für Menschen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen in Deutschland. All' unsere Jobangebote werden dort ausgeschrieben. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zu einem inklusiven Unternehmen mit barrierefreiem Recruiting. Für uns bedeutet diese Kooperation, dass wir für alle Bewerbungen offen sein und Hürden bei Einstiegsmöglichkeiten abbauen wollen. Zudem sind wir in Gesprächen für eine weitere Kooperation mit der Einrichtung Oberlin Berufsbildung, einem Ausbildungsinstitut für Menschen mit Behinderung, das unter anderem für den Bereich Büromanagement ausbildet; wir möchten gerne der Praxisbetrieb für die Auszubildenden werden. Die erste auszubildende Person fängt schon bald bei uns an. Darüber freuen wir uns sehr.

JOACHIM KOSACK: Ich sehe in dieser Zusammenarbeit auch die Möglichkeit, ein zweites akutes Thema anzugehen: Der Fachkräftemangel in unserer Branche ist eine große Chance für die Inklusion. Unsere Branche war bisher sehr hermetisch. Wir sind eine sehr weiße, akademisch geprägte Großstadtblase. Die UFA Academy verfolgt nun auch die Idee, neben den klassischen Einsteigerausbildungen, die wir ebenfalls seit Jahren anbieten, auch in anderen soziografischen Strukturen Menschen anzusprechen, die bisher gar nicht auf die Idee gekommen wären, zu uns zu kommen. Die Academy wendet sich an Quereinsteiger:innen, grob im Altersbereich von 25 bis 60. Ein Gedanke an dem Programm ist also auch, sich zu öffnen und Leute zu inspirieren, die sonst nicht auf die Idee gekommen wären, in der Medienbranche zu arbeiten. Wenn es uns nicht gelingt, neue soziographische Bevölkerungsgruppen zu erschließen und neue team-orientierte Arbeitsstrukturen zu schaffen, werden wir strukturell, aber auch kreativ den Anschluss an gesellschaftliche Entwicklungen verlieren.

Das Interview führte Tilmann P. Gangloff