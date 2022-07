ITV nach erstem Halbjahr auf Kurs

Der britische Sender und Streaminganbieter ITV hat in einem Halbjahresbericht durchweg positive Zahlen gemeldet. Auch das Streaminggeschäft entwickelt sich positiv.

ITV meldet für das erste Halbjahr ein Umsatzwachstum von acht Prozent auf 1,6 Mrd. Pfund. Die Gesamteinnahmen der Sparte ITV Studios stieg um 16 Prozent auf 927 Mio. Pfund. Der M&E-Umsatz (Media & Entertainment) ging um vier Prozent aufwärts: Erlöst wurden 1,065 Mrd. Pfund. Die gesamten Werbeeinahmen kletterten um fünf Prozent; mit digital ausgespielter Werbung wurde 20 Prozent mehr Umsatz generiert. ITV kam laut Mitteilung auf ein bereinigtes Konzern-EBITA von 228 Mio. Pfund und einen Vorsteuergewinn von 219 Mio. Pfund.

Die Einnahmen aus Streaming-Plattformen wuchsen stark an und machen laut ITV mittlerweile 19 Prozent des Gesamtumsatzes aus; ein Plus von drei Prozentpunkten. ITV ist an Britbox International zu 50 Prozent beteiligt, Britbox UK besitzt der Sender zu 100 Prozent. Außerdem betreibt das Medienunternehmen die Plattform ITV Hub.

Die Gesamtzahl der Abonnenten von BritBox International stieg im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 2,7 Mio. Über ITV Hub wurden im Berichtszeitraum 814 Mio. Streams ausgeführt (plus acht Prozent).

Das Unternehmen bestätigte zudem, dass es auf dem besten Weg ist, mit ITVX einen kostenlosen und werbefinanzierten Streaming-Dienst im vierten Quartal zu starten, der nach Schätzungen des Vorstands bis 2026 mindestens 750 Mio. Pfund an Einnahmen einbringen soll.

ITV habe keine nachlassende Dynamik im Hinblick auf die Zahl der Streaming-Abonnenten feststellen können, nachdem Netflix zwei Mal in Folge weniger Abonnenten melden musste. CEO Carolyn McCall zufolge gebe es auch keine Verlangsamung von Produktionsaufträgen des Streaming-Riesen.

"ITV hat eine starke Leistung im gesamten Unternehmen erzielt, wobei sowohl unsere Studios als auch unsere Medien- und Unterhaltungssparte im ersten Halbjahr besser abgeschnitten haben, als wir zu Beginn des Jahres erwartet hatten. Die Umsätze in beiden Bereichen sind gestiegen", so McCall.