Filmfestival Kitzbühel zeichnet "Rubikon"-Produzentinnen aus

Das Filmfestival Kitzbühel (22. bis 28. August) hat die Gewinnerinnen von Produktionspreis und Regiepreis, jeweils dotiert mit 5.000 Euro, bekannt gegeben.

Demnach geht der Produktionspreis an Loredana Rehekampff und Livia Graf für den Eröffnungsfilm des Festivals, Magdalena "Leni" Lauritschs SciFi-Drama "Rubikon".

Zur Begründung sagt die Jury: "'Science-Fiction' aus Österreich? Geht nicht! Gibt's nicht! - was für ein Irrtum! Der Samsara Film (besonders zu erwähnen Loredana Rehekampff) und der Graf Film (besonders zu erwähnen Livia Graf) ist es mit 'Rubikon' gelungen, einen international absolut wettbewerbsfähigen Genre-Film herzustellen - und das mit einem vergleichsweise deutlich unter einem für diese Art von Film liegenden budgetären Niveau! Das verdient Anerkennung und einen Preis! Dass der Film international mehr als nur mithalten kann, zeigt auch die Welt-Premiere am Internationalen Filmfestival von Karlovy Vary, einem der ältesten und kleinen aber sehr feinen A-Festivals der Welt, das seit 1946 besteht.

Gerade das Genre Science-Fiction ist eines, das auch wesentlich vom Production Value her überzeugen muss - und alle, die den diesjährigen Eröffnungsfilm gesehen haben, werden bestätigen können - er hat nicht nur eine ebenso kluge wie spannende Handlung mit tollen Schauspieler_innen, er schaut auch wirklich super aus und das Set Design ist nicht meilenweit entfernt von Hollywood. Und all das - nochmal erwähnt, weil es um den Produktionspreis geht - mit einem 'Kampfbudget'. Insofern ist dieser Film auch ein wenig 'ground-breaking' für den österreichischen Film insgesamt! Er beweist, dass wir nahezu alles können, auch im Genre, nicht nur Komödien!"

Der Regiepreis des Filmfestival Kitzbühel geht an Clara Stern. Über sie sagt die Jury: "Nach ihrem preisgekrönten Kurzfilm 'Mathias' über den Kampf eines Transgender-Mannes, der seinen Platz in der Welt finden muss, präsentiert Regisseurin Clara Stern nun mit 'Wenn wir die Regeln brechen' ihr ebenso souverän inszeniertes wie emotional berührendes Spielfilmdebüt. Die Regisseurin wagt sich an einen gewagten Stoff und es gelingt ihr, ihr starkes Drehbuch weiterzuentwickeln und durch ihre stilsichere Inszenierung davon zu erzählen, was passiert, wenn ein Mensch mit einer starren Lebenseinstellung auf sein ungezwungenes Gegenteil trifft."

Die Verleihung der beiden Preise findet am 27. August im Filmtheater Kitzbühel statt.