Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Antonin Svoboda: "Verlässlicher positionieren"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern ab heute in drei Teilen an. Teil zwei und drei folgen am 29. Juli bzw. 1. August. Hier antwortet Antonin Svoboda, Regisseur & Produzent Coop99.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

Mehr ein Notfallplan als wirklich ein visionärer Akt. Denn wie alle wissen, gibt es diese Modelle schon lange in Europa. Aber man muss es doch der Regierung unter den derzeitigen extremen Bedingungen anrechnen, dass sie sich dazu durchgerungen haben. Oft scheitert es ja nicht am einzelnen Dialog, sondern an den komplexen Wegen innerhalb der diversen Resorts in der Politik, die dann doch alle verschiedene Bedürfnisse haben. Also ein notwendiges Tool, aber besser wäre es vor 20 Jahren gewesen. Ich erlaube mir trotz der Freude darüber anzumerken, dass wir nun grad mal am Ende des Zuges noch aufspringen, vor 20 Jahren (Stichwort: der Milliardeneffekt der Filmwirtschaft) hätten wir als Lokomotive mehr gestalten können. Die Lokomotive fährt jetzt in Berlin ab. Mal sehen, ob sie auch durch Österreich führt.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Coop99 macht seit über 23 Jahren internationales Kino. Unsere drei oscarnominierten Filme sind allesamt Koproduktionen, da wäre dieses Anreizmodell natürlich hilfreich gewesen, mehr Anteile an den Filmen zu lukrieren. Unsere Kooperationen laufen also primär über den inhaltlichen Dialog, die künstlerische Auseinandersetzung, über den kreativen Input. Aber förderunabhängige Finanzierungsmodelle helfen natürlich, aus der ersten Reihe zu starten und sich als Koproduzent:in verlässlicher positionieren zu können. Ob und wieviel in den 3 Fördersegmenten jetzt realisiert werden kann, hängt aber noch von diversen Komponenten ab. Der Cashflow für eine Serie zb ist dabei sicherlich eine der größten Herausforderungen, denn Filmfinanzierung ist im österreichischen Bankensystem längst nicht angekommen. Damit also die Dynamik eines Steueranreizmodells auch zu österreichischen Identifikationsprodukten führt sind noch weitere Rädchen notwendig in Bewegung zu setzen. Aber unterm Strich geht es um Wettbewerbsfähigkeit, dies scheint wohl das Schlüsselwort zu sein, wenn man sich das Missionpapier vor Augen führt.