Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: Lena Weiss: "Inklusiv angelegt"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern ab heute in drei Teilen an. Teil zwei und drei folgen am 29. Juli bzw. 1. August. Hier antwortet Lena Weiss, Ko-Geschäftsführerin Glitter&Doom.

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern ab heute in drei Teilen an. Teil zwei und drei folgen am 29. Juli bzw. 1. August. Hier antwortet Lena Weiss, Ko-Geschäftsführerin Glitter&Doom.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

Es ist großartig, dass es uns endlich gelungen ist! Das war nur durch das gemeinsame Ziehen der Branche an einem Strang möglich. Das Anreizmodell wird weitreichende Konsequenzen für die österreichische Filmbranche mit sich bringen. Neben den positiven Effekten für Standort, Serienproduktionen, etc. wird es sicher einige Jahre dauern, bis die Crews und die Infrastruktur entsprechend mitgewachsen sind. Deswegen ist es jetzt wichtiger denn je, die Dienstleister:innen und vor allem den Nachwuchs gezielt zu fördern. Ein Konzept für eine lange überfällige Nachwuchsförderung liegt bereits auf dem Tisch und ich hoffe auf eine Implementierung bis Anfang 2023. Ganz besonders freue ich mich über den Bonus für nachhaltige(re) Produktionen. Nur Produktionen, die sich ernsthaft mit ihrem ökologischen Fußabdruck beschäftigen und es schaffen, diesen merkbar zu reduzieren, sollen die zusätzlichen fünf Prozent an Budget erhalten. Dieses Modell ist europaweit einzigartig und ich hoffe, dass es die Umstellung auf eine nachhaltigere Arbeitsweise in unserer Branche deutlich beschleunigt.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Mit unserer Firma Glitter&Doom entwickeln wir seit Jahren verschiedene Serienformate. In Gesprächen mit potentiellen internationalen Partner:innen sind wir meist schnell an Grenzen gestoßen, da wir so gut wie keine eigene Finanzierung in die Projekte mitbringen konnten. Das wird sich jetzt ändern und so kann Österreich endlich am internationalen Seriengeschehen teilnehmen, was bisher nur wenigen gelungen ist. Wir haben von kleinen Dokuserien bis zu internationalen High-End-Formaten einiges in der Schublade und freuen uns, diese Projekte jetzt ernsthafter angehen zu können. Wichtig und richtig finde ich auch, dass das Anreizmodell sehr inklusiv angelegt ist und auch kleine Firmen und kleine Projekte davon profitieren können.