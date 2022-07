Umfrage zum neuen Anreizmodell in Österreich: John Lüftner: "Clever und treffsicher"

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern ab heute in drei Teilen an. Teil zwei und drei folgen am 29. Juli bzw. 1. August. Hier antwortet John Lüftner, Präsident des österreichischen Produzentenverbands AAFP.

Das Anreizmodell versetzt die österreichische Filmindustrie in Verzückung. Wir haben uns bei österreichischen Produzenten umgehört, was sie von dem wegweisenden Branchen-Incentive halten. Die Umfrage bieten wir unseren Lesern ab heute in drei Teilen an. Teil zwei und drei folgen am 29. Juli bzw. 1. August. Hier antwortet John Lüftner, Präsident des österreichischen Produzentenverbands AAFP.

Das lange Ringen hat ein Ende: Österreich erhält ein finanzielles Anreizmodell, um Produktionen im Land zu stärken bzw. auch vermehrt internationale Projekte anzuziehen. Ein voller Erfolg?

JOHN LÜFTNER: Das ist vielmehr eine Rückkehr, oder teilweise auch ein erster Einstieg Österreichs auf das internationale Playing Field. Österreichische Produktionen, die in den vergangenen Jahren aufgrund von Incentives in Nachbarländer abwandern mussten, können ihre volle Wertschöpfung nun zu Hause entfalten. Und ich meine das sprichwörtlich, denn es gab auch Produktionen, bei denen etwa Wien titelgebend in Ungarn umgesetzt wurde. Das neue System ist clever und treffsicher. Und nachhaltig, nicht nur per Ökobonus für Green Producing.

Was erhoffen Sie sich konkret davon? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

JOHN LÜFTNER: Ich sehe eine Win-Win-Situation, die sowohl für die Österreichische Filmwirtschaft als auch den Österreichischen Finanzminister ein gutes Geschäft sein wird. Für mich persönlich bedeutet es, dass ich nach jahrelanger filmpolitischer Arbeit, nicht nur aber vorrangig an einem Incentive, nun, da es von einer vagen Hoffnung zur Realität wird sicher viel mehr Zeit für unsere Projekte haben werde...