"Die Höhle der Löwen" macht das Dutzend voll

Am 29. August startet Vox die zwölfte Staffel seiner Gründershow "Die Höhle der Löwen". Neben dem Stammpersonal - Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmer, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler - ist diesmal als "Gast-Löwin" die Influencerin und Unternehmerin Diana zur Löwen dabei. Die 27-Jährige hat bereits mehr als eine Mio. Follower auf Instagram und berät zahlreiche Unternehmen im Bereich Social Media. Darüber hinaus unterstützt Diana zur Löwen Start-ups wie Nelly, Ostrom, Femtasy und Junto als Investorin.

"Ich kenne 'Die Höhle der Löwen', seit ich eine Teenagerin war und habe mich damals voller Vorfreude und Ambition als Moderatorin der Show gesehen. Jetzt freue ich mich riesig, als Investorin bei diesem inspirierenden Format dabei zu sein. Ganz besonders geehrt fühle ich mich, da ich eine recht junge Gast-Löwin neben den eingespielten Profis bin."

Ausgeschüttet werden in der kommenden Staffel von "Die Höhle der Löwen" an zwei Start-ups jeweils ein Investment von einer Mio. Euro sowie 1,5 Mio. Euro an ein Gründerteam.