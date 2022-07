Einschaltquoten: Sommermärchen 2.0

Das Sommermärchen für die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in England geht weiter und lockt das deutsche TV-Publikum in Scharen vor die Geräte. So sahen gestern im ZDF 12,19 Mio. Zuschauer (MA: 47,1 Prozent) den 2:1-Erfolg des Teams von Martina Voss-Tecklenburg im Halbfinale des Turniers gegen Frankreich. Von diesem Boom profitierte auch das "heute journal", das in der Halbzeitpause des EM-Spiels auf 11,46 Mio. Zuschauer (MA: 43,5 Prozent) kam. Im Ersten kam die Wiederholung der Komödie Der Wettbewerb" nach der "Tagesschau" (4,53 Mio. Zuschauer / MA: 19,9 Prozent) auf 2,73 Mio. Zuschauer (MA: 10,7 Prozent); das sind gut 1,8 Mio. Zuschauer und knapp vier Prozentpunkte weniger als bei der Erstausstrahlung im April 2012.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die ZDF-Fußballübertragung gestern Abend einen Marktanteil von 50,7 Prozent; für den ARD-Mittwochsfilm standen lediglich 3,7 Prozent zu Buche.

Sämtliche private Programme der gestrigen Primetime erzielten ebenfalls nur einstellige 14/49-Marktanteile. Am Besten schlug sich noch "TV total" bei ProSieben, das mit 8,6 Prozent gut zwei Prozentpunkte unter dem Vorwochenwert lag. Um knapp zwei Prozentpunkte verpasste die RTL-"Bachelorette" (7,5 Prozent) ihren Vorwochenwert, die Sat1-Show "Paar Love" (fünf Prozent) büßte gegenüber der Vorwoche gar rund vier Prozentpunkte ein.

Kabel eins (Full Metal Jacket"; 4,7 Prozent) konnte das Filmduell mit RTLZWEI (Die Bestimmung - Divergent"; 4,2 Prozent) gestern Abend für sich entscheiden. Zwei Folgen der Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" erzielten bei Vox 14/49-Marktanteile von 2,8 und 1,5 Prozent.