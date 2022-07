Taron Egerton wird erpresst

Taron Egerton übernimmt die Hauptrolle in dem Thriller "Carry On", dem ersten Projekt, das Steven Spielbergs Amblin Partners im Rahmen des im Juni vergangenen Jahres mit Netflix geschlossenen Overall-Deals realisiert.

Nach Big-Budget-Tentpoles wie Jungle Cruise" oder dem im Oktober startenden Black Adam" kehrt Jaume Collet-Serra für Netflix - zumindest vorübergehend - zu seinen Actionthriller-Wurzeln (Non-Stop") zurück.

Wie "Deadline.com" berichtet, wird der 48-jährige Spanier für den Streamer den Actionthriller "Carry On" inszenieren; das ursprüngliche Drehbuch von TJ Fixman ist von Michael Green noch einmal überarbeitet worden.

In der Hauptrolle spielt Taron Egerton Ethan Kopek, Mitarbeiter der staatlichen Transportation Security Administration (TSA), der von einem mysteriösen Reisenden erpresst wird, ein gefährliches Paket durch die Sicherheitskontrolle in ein Flugzeug am Weihnachtstag zu lassen.

"Carry On" als erstes Projekt im Rahmen der im Juni vergangenen Jahres geschlossenen Partnerschaft zwischen Steven Spielbergs Amblin Partners und Netflix.

Als Produzent fungiert Dylan Clark, als Executive Producer sind Brian Williams, Scott Greenberg und Seth William Meier an Bord.