Deutsche Sony Pictures unter Banijay-Flagge

Die Banijay Deutschland Gruppe strebt weiter nach Wachstum, um seine Position als führendes Haus für Entertainment-Produktionen auszubauen. Wie das Unternehmen am heutigen 27. Juli bekannt gibt, stehe man unmittelbar vor der Komplettübernahme der Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH. Der Deal muss noch vom Kartellamt durchgewunken werden. Die Sony-Geschäftsführung, bestehend aus Astrid Quentell und Mirek Nitsch, bleibt an Bord. Indes soll in Kürze der Firmenname geändert werden.

Bei Banijay freut man sich besonders über die Erweiterung des Formatkatalogs um die non-fiktionalen Programme der deutschen Sony Pictures mit Vox-Erfolgsgaranten "Die Höhle der Löwen" an der Spitze. In der Fiction blickt Sony vor allem auf Erfolge in der Vergangenheit. Sowohl die RTL-Serie "Der Lehrer" als auch der ZDF-Vorabendkrimi "Heldt" wurden inzwischen eingestellt.

"Es ist mir eine große Freude, die Kolleginnen und Kollegen um Astrid Quentell und Mirek Nitsch in der Banijay-Familie zu begrüßen! Die Sony passt mit ihren starken Format-Brands hervorragend in unsere Gruppe. Für Sony gilt, wie für alle unsere Produzenten- und Tochter-Firmen: Wir glauben an unabhängig und individuell geführte Labels, die mit der Banijay-Power im Rücken, die Zukunft des Entertainments gemeinsam mit uns gestalten", lässt sich Banijay-Germany-CEO Marcus Wolter zitieren.

Astrid Quentell sagt, man freue sich sehr, Teil der Banijay-Familie zu werden. "Sozusagen unter neuer Flagge und mit tollem Rückenwind werden wir mit unserem gesamten Team unsere erfolgreiche und immer spannende Geschichte fortsetzen und ausbauen können", so Quentell.