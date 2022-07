Odeon-Fiction-Chef Mischa Hofmann: "Eine Phase, in der alles möglich scheint"

Bei Odeon Fiction brummt es - sieben neue Serien sind in Fertigstellung oder Dreh. Im Gespräch mit Blickpunkt:Film äußert sich Mischa Hofmann über diese Produktionsvielfalt und die Positionierung seiner Firma innerhalb von Leonine und am Markt. Zudem findet er, dass in Deutschland, Produktionsprozesse noch zu lange dauern.

Bei Odeon Fiction brummt es - sieben neue Serien sind in Fertigstellung oder Dreh. Im Gespräch mit Blickpunkt:Film äußert sich Mischa Hofmann über diese Produktionsvielfalt und die Positionierung seiner Firma innerhalb von Leonine und am Markt. Zudem findet er, dass in Deutschland, Produktionsprozesse noch zu lange dauern.

Mit "37 Sekunden" für die Degeto und Bonn" für WDR/ARD, mit "Neuland" und Decision Game" für das ZDF und ZDFneo sowie Tender Hearts" für Sky warten fünf Odeon-Serien auf ihre Ausstrahlung. Boom Boom Bruno" und Die Saat" werden gerade gedreht. Dazu kommen die vielen etablierten Formate. Erlebt die Odeon Fiction gerade ihre blühendste Blütezeit in der Firmengeschichte?

MISCHA HOFMANN: Ich glaube schon. Zum einen stimmt es, dass wir gerade sehr viel machen, aber es sind auch alles sehr unterschiedliche Produktionen. Mir hat mein Beruf schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man so viele neue Geschichten erzählen kann mit neuen Talenten und neuen Partnern. Aber auch die Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, ARD und ZDF, sind offener. Das ist eine tolle Phase, in der alles möglich scheint. Neue Dinge zu erfinden, das war ja ursprünglich mal der Grund, warum man an die Filmhochschule ging.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Größe Ihres aktuellen Outputs und der Zugehörigkeit zu Leonine oder spiegelt das einfach die Marktsituation wider?

MISCHA HOFMANN: Leonine unterstützt das und ist teilweise unser Partner wie bei "Die Saat" als Weltvertrieb. Letztlich hat es aber mehr mit dem Markt zu tun, und damit, dass wir so gut aufgestellt sind, weil wir sehr viele unterschiedliche Produzenten haben. Die Odeon Fiction versteht sich wie ein Studio, an das Talente, damit meine ich dezidiert auch Produzenten, andocken. Inzwischen sind wir ein Team aus 32 Produzenten und Producern, die alle für eigenes Programm stehen. Das ist unser Asset. Weil wir so heterogen sind, haben wir auch die Möglichkeit, mit so vielen verschiedenen Partnern zusammenzuarbeiten. Wir haben für jedes Bedürfnis den richtigen Ansprechpartner.

Was hat sich für die Odeon Fiction dadurch verändert, dass es die Odeon Film als übergeordnetes börsennotiertes Unternehmen nicht mehr gibt?

MISCHA HOFMANN: Das erleichtert das Geschäft und reduziert die Kosten. Wir können uns jetzt wieder voll und ganz auf das Produzieren konzentrieren und das ist sowohl sinnvoll als auch eine Erleichterung für uns.

Zurück zu den Produktionen: "Die Saat" ist Ihre erste internationale Koproduktion seit Spy City". Dieser Markt war vor allem corona-bedingt zuletzt besonders schwierig. Ändert sich das wieder? Werden Sie auf diesem Feld wieder aktiver?

MISCHA HOFMANN: Wir machen weiterhin internationale Koproduktionen, aber in begrenztem Ausmaß. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, weil es in Deutschland nicht genug Sendeplätze gibt, um diese von deutschen Produzenten geprägten Koproduktionen bei den Sendern unterzubringen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen werden solche Produktionen nicht ausschließlich für die Mediathek realisiert. Wenn wir Koproduktionen machen, sind wir da auch federführend und suchen uns Zusatzfinanzierungen im Ausland. Aber das Wachstum ist begrenzt.

Aber "Die Saat" bietet sich mit dem Hintergrund-Thema globaler Kampf um Nahrungsmittel perfekt für eine internationale Koproduktion an. Es betrifft jeden und es bringt die gerne angeführte Relevanz mit.

MISCHA HOFMANN: Es besteht momentan generell großer Bedarf nach Gegenwartsstoffen, die relevant sind und gleichzeitig gute Unterhaltung bieten. Insofern haben wir mit dem Stoff, zu dem Christian Jeltsch die Idee hatte, Glück gehabt und freuen uns, dass die Degeto mit Christoph Pellander und Sebastian Lückel eingestiegen ist. Das ist wirklich keine einfache Produktion.

Warum?

MISCHA HOFMANN: Grundsätzlich ist es nicht einfach, in Pandemie-Zeiten in verschiedenen Ländern zu drehen. Nach Prag und München steht in Kürze der dritte Drehabschnitt auf Spitzbergen bevor und ausgerechnet jetzt gibt es Schwierigkeiten mit der Fluggesellschaft SAS und wir wissen nicht, ob wir die Flüge, die wir brauchen, überhaupt bekommen. Aber wir werden es schon schaukeln.

Wie ist das norwegische Fernsehen NRK als Produktionspartner?

MISCHA HOFMANN: Es dauerte eine Zeit, bis sie eingestiegen sind, aber das ist eine sehr gute Zusammenarbeit, die Britta Meyermann von langer Hand angebahnt hat und die bei diesem Projekt auch sehr sinnvoll ist.

"Boom Boom Bruno" ist Ihre erste Produktion für WarnerTV, die man als besondere Spielwiese für deutsche Fiction-Stoffe wahrnimmt. Spiegelt sich das in der Zusammenarbeit wider, gerade in puncto künstlerische Freiheiten?

MISCHA HOFMANN: Total. In erster Linie liegt das an der sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Anke Greifeneder, die ein besonderes Gespür für anderes Geschichtenerzählen hat. Bei "Boom Boom Bruno" hatte sie den Blick für die besondere Handschrift der Autorin Kerstin Laudascher und den Mut, solch ein Projekt bei sich zu platzieren. Als Produzent Vitus Reinbold mir das Projekt zum ersten Mal präsentierte, war mein erster Reflex, wer soll das kaufen, wem können wir diese politisch völlig inkorrekte Figur vermitteln?

Die Figur, die ja einen besonderen Wandel durchmacht, wirkt Ben Becker wie auf den Leib geschrieben. War das auch so?

MISCHA HOFMANN: Nein, das war nicht von vorneherein klar. Ben Becker war im Casting einfach am überzeugendsten. Dieser Charakter beruht auf der originären Idee von Kerstin Laudascher. Wir sind ja sehr bemüht darum, neue, junge Stimmen am Markt zu finden, und Kerstin ist eine davon.

Zuvor haben Sie bereits Ihre erste Sky-Serie gedreht, "Tender Hearts". Dabei mussten Sie die nahe Zukunft abbilden, zum Teil bestimmt auch erfinden. War das eine besonders große Herausforderung aus Produzentensicht?

MISCHA HOFMANN: Diese Welt zu erfinden und herzustellen war eine große Aufgabe, die wir aber im Zusammenspiel zwischen Autorin Eva Lia Reinegger, unserer Produzentin Katja Herzog und natürlich auch Regisseurin Pola Beck hervorragend gemeistert haben. Near Future möglichst glaubhaft zu erzählen, ohne übers Ziel hinauszuschießen, ist immer eine Herausforderung. Wir erzählen keine äußerliche Near-Future-Geschichte, sondern eine sehr stark auf ihre Figuren konzentrierte.

Man möchte natürlich mit jeder Produktion auffallen, aber gerade die Pay-TV-Sender haben durch das geringere Volumen noch viel stärker den Anspruch mit ihren Produktionen etwas "Noch-Nie-Da-Gewesenes" zu schaffen. Macht es das für den Produzenten besonders reizvoll oder eher besonders anspruchsvoll?

MISCHA HOFMANN: Beides. Teilweise betritt man Neuland. Und natürlich ist es reizvoll, nicht in klassischen Formaten zu denken und keine Variation von schon Bekanntem herzustellen. Aber diese Möglichkeiten finden wir inzwischen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen vor. Zur Herausforderung wird es aber auch, weil das Genres sind, die wir über lange Zeit nicht gemacht haben und wir nicht die darin erfahrenen Regisseure und Autoren haben. Deshalb findet auch gerade auf den verschiedenen Ebenen ein Lernprozess statt.

Ist die richtigen Kreativen zu finden die größte Herausforderung?

MISCHA HOFMANN: Ja. Da wird die Luft zum Teil recht dünn. Zum einen ist das horizontale Erzählen immer noch recht frisch, dann die weniger vertrauten Genres, und natürlich ist auch die reine Größe der Projekte eine Herausforderung. Es braucht sehr flexible und kreative Menschen, die sich schnell auf diese neue Situation einstellen können. Da immer die Richtigen zu finden, ist nicht so einfach. Ich glaube auch auf Streamer-Seite gab es jetzt schon das eine oder andere Aha-Erlebnis und die Erkenntnis, dass zwischen den USA und Deutschland schon noch Unterschiede bestehen: Hier ist die Idee, in sechs Monaten wollen wir drehen, in zwölf ausstrahlen - so wurde in Deutschland in der Vergangenheit nie gearbeitet. Das muss noch gelernt werden, das sind wir noch am Aufholen.

Wie ist denn aus Odeon-Chef-Perspektive die Einschätzung der bereits abgedrehten Serien. Was ist das Besondere an "Bonn"?

MISCHA HOFMANN: "Bonn" hat eine enorm lange Entstehungsgeschichte. Dadurch, dass dann Claudia Garde und auf Redaktionsseite Alexander Bickel und Götz Vogt an Bord kamen, hat es die nötigen schnellen Schritte gemacht. Wir erzählen einen äußerst spannenden Teil der deutschen Geschichte, es geht um die Entstehung des BND, und ich bin mir sicher, dass dieses von Philip Voges toll produzierte Projekt, ein großes Publikum in der ARD finden wird.

Was macht "Neuland" aus?

MISCHA HOFMANN: Das ist eine Fortführung der Zusammenarbeit mit Orkun Ertener, mit dem wir vor vielen Jahren "KDD" gemacht haben. "Neuland" ist ein komplexes Charaktergeflecht, eine Gesellschaftsanalyse mit viel Tiefe erzählt, die Figuren sind spannend. Das ist ein ungewöhnliches Event fürs ZDF, auf das ich sehr stolz bin, mit Katja Herzog als Produzentin und Jens Wischnewski als Regisseur.

"Decision Game"?

MISCHA HOFMANN: Das ist eine High-Concept-Idee von Alban Rehnitz, der "Decision Game" produziert hat und Johannes Lackner, der alle Bücher geschrieben hat. Die Prämisse der Geschichte, inszeniert von Benjamin Pfohl, ist sehr spannend, eine Risikoanalystin muss sich auf ihre Erfahrungen mit der Game Theory verlassen, als ihre Tochter entführt wird. Ich glaube, dass eine Sogwirkung entsteht, wenn man sich das ansieht: ab 26. August in der ZDF-Mediathek und am 6. und 7. September bei ZDFneo.

Last not least "37 Sekunden", das man unter dem Titel "Vaterland" kennenlernte?

MISCHA HOFMANN: Hier erzählen wir einen ganz speziellen Konflikt, der in die #metoo-Zeit passt und die spannende Frage stellt, wann ist eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung und wie geht man damit um, wenn jemand aus dem engsten Umfeld dessen bezichtigt wird? Das ist ein intensives Stück, herausragend gespielt, das mich beim Anschauen intensiv beschäftigt hat. Die Nuancen sind hier sehr gut herausgearbeitet, so dass man sehr gut nachfühlen kann, wie schmal der Grat ist. Ein starkes Projekt von Britta Meyermann mit den Autoren Julia Penner und David Sandreuter unter der Regie von Bettina Oberli.

Zu all diesen neuen Produktionen kommen auch noch viele bestehende Formate hinzu, die über Jahre schon fürs lineare Fernsehen fortgesetzt werden. Wie wichtig ist diese Mehrgleisigkeit?

MISCHA HOFMANN: Für uns ist das essentiell. Die langlaufenden Formate wie "Ein Fall für zwei", Der Staatsanwalt", "Letzte Spur Berlin", "Die Füchsin", Harter Brocken", "Der Masuren-Krimi" usw. bilden das Rückgrat unserer Firma und geben uns den Freiraum, so viele neue Programme zu entwickeln. Wir können bei den neuen Marktteilnehmern deshalb so aktiv sein, weil wir uns die vielen Entwicklungen auch leisten können. Deshalb müssen wir uns intensiv um die langlaufenden Formate kümmern, damit sie in ihrer Qualität bestehen bleiben.

Müssen Sie durch den Fokus auf die Mediatheken und auf jüngeres Publikum um diese klassischen Formate inzwischen härter kämpfen?

MISCHA HOFMANN: Eigentlich noch nicht. ARD und ZDF sind die hohen Marktanteile, die sie auf bestimmten Sendeplätzen noch beständig erzielen, sehr wichtig, um an anderen Stellen im Programm über größere Freiheiten zu verfügen, um Neues auszuprobieren. Bei den Sendern gibt es keine Entweder-Oder-Einstellung, da herrscht die Einstellung vor, wir brauchen das eine und das andere, und das eine muss erfolgreich sein, damit wir uns das andere leisten können. Insofern mache ich mir um unsere langlaufenden Formate in absehbarer Zeit nicht so große Sorgen. Aber natürlich befinden wir uns in einem sich komplett wandelnden Markt und wissen heute nicht, wie unsere Fernseh- und Senderlandschaft in fünf Jahren aussehen wird. Ich glaube nicht, dass jemand darüber eine seriöse Prognose abgeben kann.

Der "Masuren-Krimi" war bislang das letzte neue Format, das Sie etablieren konnten. Ist es schwieriger geworden neue Formate im Linearen unterzubringen?

MISCHA HOFMANN: Definitiv. Man hält jetzt an Marken fest, die Beständigkeit versprechen. Ich glaube nicht, dass ARD und ZDF da allzu viel an ihrem bestehrenden Portfolio verändern wollen. Es ist immer noch möglich neue Reihen oder langlaufende Serien zu etablieren, aber es ist weniger geworden. Der Fokus liegt schon auf den neuen, horizontalen Geschichten. Und da ist vieles Trial & Error. Es betrifft ja nicht nur Produzenten, Regisseure und Autoren. Es betrifft auch die Redaktionen, die die richtigen Inhalte finden müssen, um bestehendes Publikum weiterhin anzusprechen, aber auch neues Publikum hinzuzugewinnen.

Droht durch die stark wachsende Zahl der Anbieter ein Serien-Overkill?

MISCHA HOFMANN: Es wird ein Reshaping dessen geben, was bereits gemacht wird. Es wird nicht mehr so schnell losgelegt wie noch vor einem Jahr. Es geht mehr um Sorgfalt und um Exzellenz als um schnelles Liefern. David Zaslav von Warner Media hat gerade erst gesagt, es gehe nicht mehr darum, wie viele Inhalte man zur Verfügung stelle, sondern wie gut sie seien. Das ist ein wichtiger Satz. Es wird Must-See-Programm geben, das wirklich herausragt. Programm, "das man auch noch machen könnte", wird es dafür weniger geben. Es geht den Plattformen um Programme, die ihre Marke aufladen und erstrahlen lassen. Darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube, und das ist durchaus auch selbstkritisch gemeint, wir haben Potential, in dem, was wir machen und in der Art, wie wir arbeiten, noch besser zu werden - Autoren, Regisseure, Produzenten. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen parallel zu den Ansprüchen, die an uns gestellt werden, wachsen.

Was meinen Sie konkret?

MISCHA HOFMANN: Die Prozesse sind nicht die schnellsten in Deutschland, auch wir als Odeon Fiction könnten an manchen Stellen noch schneller werden.

In Bezug auf Arbeitsabläufe oder eher Entscheidungsprozesse?

MISCHA HOFMANN: Von der Idee, vom Ansatz eines Projekts zu drehreifen Büchern zu kommen. Das ist ein Prozess, der in Deutschland oder auch in Europa in den meisten Fällen noch sehr viel länger dauert als in den USA. Abgesehen davon spielt natürlich auch hinein, dass wir, nachdem eine Produktion gegreenlighted ist, nicht loslegen können, weil man das Team, das man sich wünscht, erst in einigen Monaten zusammenbekommt. Das bedeutet, dass die meisten Projekte zu Marathonläufen werden und ein Sprintrennen nicht wirklich möglich ist. So dauert der Prozess einer Serie schnell mal zwei Jahre, manchmal auch länger.

Was wird denn von Odeon Fiction innerhalb des Leonine-Verbunds erwartet? Wofür sollen Sie stehen?

MISCHA HOFMANN: Die Leonine-Gruppe ist mit Wiedemann & Berg und mit uns schon sehr produktions-getrieben. Es wird von uns erwartet, an diesem wachsenden Produktionsmarkt aktiv teilzuhaben und noch mehr gute Serien zu produzieren, damit wir als Gruppe durch den Produktionsbereich weiter wachsen können. Das ist völlig in unserem Sinne und wäre nicht anders, wenn wir nicht zu Leonine gehören würden.

Wo sehen Sie die Odeon innerhalb der deutschen Produzentenlandschaft?

MISCHA HOFMANN: In puncto Größe kann ich das nur schwer beurteilen, so genau habe ich mir das nie angeschaut. Ich vermute, wir gehören im Bereich Fiction zur Top 10 in Deutschland. Wir schauen nicht so sehr nach den Mitbewerbern, wir schauen auf uns. Ich bin nicht scharf auf ein Gerangel mit Leuten, die zweifelsfrei Kollegen von mir sind und die ich gerne mag. Aktuell entwickeln wir sehr viele Dinge für diverse Streamer und Free-TV-Sender, die ich jetzt noch nicht nennen kann, die wir aber im nächsten Jahr drehen können. Dadurch, dass wir uns als Team verstehen und der eine dreht, der andere entwickelt, kommen wir in diese kontinuierliche Produktionstätigkeit. Dass uns das gelungen ist, darauf bin ich stolz.

Das Interview führte Frank Heine