Netflix mit Q2-Bilanz: Vertrauensbildende Statements

Jedes Unternehmen dieser Welt hat das Selbstverständnis, sich verbessern zu wollen. In seinem Aktionärsbrief zum zweiten Quartal schreibt das Netflix-Management genau dies: Dass man sich noch mehr auf die Verbesserung seines Kerndienstes konzentrieren müsse. Daher strebe man nach besseren Inhalten sowie Marketing- und Produkterfahrungen. Bis hierin ist der Abschnitt eher trivial, aber dann kommt es knüppeldick: "Als reines Streaming-Unternehmen sind wir auch nicht durch alte Einnahmequellen belastet. Diese Freiheit bedeutet, dass wir große Kinofilme direkt auf Netflix anbieten, ohne längere oder exklusive Kinofenster zu benötigen, und wir Mitgliedern die Möglichkeit geben, TV-Serien zu schauen, ohne jede Woche auf eine neue Folge warten zu müssen. Dieser Fokus auf Wahlmöglichkeiten und Kontrolle für Mitglieder beeinflusst alle Aspekte unserer Strategie und schafft das, was wir als einen bedeutenden langfristigen Geschäftsvorteil bezeichnen." Die strategische Abgrenzung zu Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount Global etc., also alle diejenigen, die noch "alte Einnahmequellen" wie lineares Fernsehen verwalten oder etwas längere Kinofenster praktizieren, ist mit Händen zu greifen. Man könnte auch sagen: Hier wird Mitbewerbern implizit vors Schienenbein getreten.

Die Pointe der Q2-Bilanz von Netflix dürfte aber sein, dass eben jene Konkurrenten tief durchgeatmet haben, als die neuen Zahlen bekannt wurden. Denn nach wie vor gilt: Netflix zieht die Konkurrenz ein Stück weit mit nach unten, wenn es bei dem Streaming-Pionier nicht rund läuft. So kam es dieses Mal nicht, weil das Unternehmen die eigene Prognose übertraf. Zwar betrug der Netto-Abonnentenverlust in Q2 970.000, doch vorausgesagt waren zwei Mio. Der absolute Rückgang war einer der höchsten in der Netflix-Historie, aber in Relation zur Prognose ein Ergebnis, mit dem die Börse gut leben konnte. Anders als nach dem ersten Quartal, als "nur" 200.000 Mitglieder abgewandert waren, aber der Schock über das Abo-Minus für die Branchenwelt die Grenzen des Abo-Wachstums einläutete. Fürs erste muss sich Netflix von seiner für zwei Quartale gültigen Schnapszahl verabschieden: Wer aufrundete, kam stets auf 222 Mio. Abonnenten weltweit. Aktueller Stand: 220,67 Mio. Was gegenüber Q2 2021 immer noch ein Plus von 5,5 Prozent bedeutet. Richtig ist aber auch: Netflix profitiert seit einiger Zeit nur noch vom asiatisch-pazifischen-Wirtschaftsraum. Dort kamen 1,08 Mio. zahlende Kunden hinzu, während im UCAN-Heimatmarkt (USA/Kanada) 1,3 Mio. und in der EMEA-Region 770.000 Mitglieder das Weite suchten (LATAM: plus 0,01 Mio.). Co-CEO Reed Hastings, der sich im Bilanz-Interview auffällig zurückhielt und nur ein Auftakt-Statement beisteuerte, ließ wissen, dass die Q2-Zahlen die Aufregung nach dem Q1-Disaster etwas gedämpft hätten. Aber: "Es ist in gewisser Weise schwierig, eine Million zu verlieren und das als Erfolg zu bezeichnen." Sicher sei für ihn, dass nicht nur Netflix seinen Weg gehen werde, sondern die Streamingbranche im Allgemeinen: "Wenn wir nach vorne schauen, funktioniert Streaming überall. Alle strömen herbei. Das ist definitiv das Ende des linearen Fernsehens in den nächsten fünf, zehn Jahren, daher sind wir sehr optimistisch." Eine Bemerkung, die in den USA nicht unwidersprochen blieb. Beispielsweise durch den Chef des zu Disney gehörenden ESPN-Kabelsenders, der jenes Feld beackert, das Netflix weiter ignoriert: Live-Sport. Dass traditionelle Ökosystem, sprich lineares TV, sei nach wie vor intakt. Allerdings hatte Netflix in seinem Aktionärsbrief auf brandaktuelle Nielsen-Daten verwiesen, wonach im Juni auf Netflix 7,7 Prozent der gesamten US-Fernsehzeit entfallen war. Ein Allzeit-Hoch.

Dennoch wurde mit der Quartalsbilanz mehr als deutlich, dass das Unternehmen in einem kleinteiligen Selbstfindungsprozess steckt. Etwa durch die Erwähnung, dass in Q2 150 Mio. Dollar Restrukturierungskosten angefallen sind, wovon allein 70 Mio. Dollar auf Abfindungskosten für entlassene Mitarbeiter entfielen, plus 80 Mio. Dollar auf eine nicht zahlungswirksame Wertminderung bestimmter Immobilienmietverträge. Salopp übersetzt heißt dies: Netflix benötigt inzwischen weniger Bürofläche. Was in den letzten Monaten zu wenig gewürdigt und von Finanzvorstand Spencer Neumann auch mit dem Hinweis auf "gesunde Betriebskennzahlen" geradegerückt wurde: Netflix lässt sich jenseits der dramatisch gesunkenen Marktkapitalisierung nicht als schwer angeschlagenes Unternehmen beschreiben. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um neun Prozent auf nunmehr knapp acht Mrd. Dollar, das Betriebsergebnis lag in Q2 bei 1,578 Mrd. Dollar und der Nettogewinn bei 1,441 Mrd. Dollar. Die langfristigen Schulden (14,23 Mrd. Dollar) sind, wenn auch nur geringfügig, rückläufig. Die gesamten Verpflichtungen auf Streaming-Inhalte ("total streaming content obligations") betrugen am Ende des zweiten Quartals 22,77 Mrd. Dollar. Für das Gesamtjahr 2022 erwartet das Management einen Free Cash Flow von etwa einer Milliarde Dollar.

Was nur aus dem Bilanz-Interview herauszuhören war: Netflix wird die jährlichen Content-Investitionen wohl auch in Zukunft nicht wesentlich über 17 bis 18 Mrd. Dollar hinausschieben. Vermutlich ein Zugeständnis an die Wall Street, die von allen Streaming-Unternehmen Kostendisziplin einfordert. Wie in vorangegangen Quartalen legt das Unternehmen großen Wert auf die Feststellung, dass Originals in der Netflix-Library einen immer größeren Anteil einnehmen: Mittlerweile bestünde das Content-Vermögen zu 60 Prozent aus eigenproduzierten Inhalten.

Gleichwohl muss man die Frage stellen: Wie wäre das zweite Quartal ohne "Stranger Things" verlaufen? Selbst Reed Hastings musste einräumen, dass das Übertreffen der Prognose viel mit der Vorzeige-Serie zu tun hat: "Wenn es eine einzelne Sache gäbe, die die Leistung gesteigert hat, würden wir vielleicht "Stranger Things" sagen. Wir sind auf der Inhalteseite wirklich gut unterwegs." Die vierte Staffel der Retro-Serie kam innerhalb der ersten vier Wochen auf 1,3 Mrd. Stunden Nutzungszeit, was sie zur erfolgreichsten, englischsprachigen Staffel auf der Plattform gemacht hat. Und: Das Unternehmen legt Wert auf die Feststellung, dass die Serie "für viel Gesprächsstoff in der Kneipe" gesorgt habe und ein Beispiel dafür sei, dass man die Popkultur beeinflussen könne. Abzulesen daran, dass der Kate-Bush-Song "Running Up That Hill" die Musikcharts stürmte. Dazu ein weiterer Gruß an die Mitbewerber: "Stranger Things" habe in einem konkret definierten Zeitraum auf Twitter vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als "Obi-Wan Kenobi" und "Top Gun Maverick".

Breiten Raum nahm die seit einiger Zeit angekündigte Integration von Werbung ein, für die Netflix eine Technologie- und Vertriebspartnerschaft-Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, von der sich der Streamer große Innovationssprünge erhofft. Angepeilt werde ein Start Anfang 2023: "Wir werden wahrscheinlich in einer Handvoll Märkten beginnen, in denen die Werbeausgaben signifikant sind." Bedeckt hielt sich das Management beim Preispunkt für den neuen Abo-Tarif. Fest steht nur, dass er deutlich unter den Kosten für die jeweiligen Standard-Abos-Preise (USA: 15,49 Dollar, D: 12,99 Euro) liegen wird. Morgan Stanley geht beispielsweise konkret von zehn Dollar aus. Und die Experten von MoffetNathason schätzen, dass Netflix bereits 2025 1,8 Mrd. Dollar Werbeeinnahmen erzielen wird. Was jedoch voraussetzt, dass Bestandskunden nicht massenhaft zum billigeren Tarif wechseln werden und damit den Durchschnittsumsatz pro Kunde senken. Netflix-Manager wie Chief Product Officer Greg Peters halten dagegen, dass sie eher mit der Rückkehr von ehemaligen Mitgliedern rechnen und das Angebot die gesamte Monetarisierung verbessern werde. Etwas diffus blieb, ob Netflix alle seine Lizenztitel in den neuen Werbetarif packen kann. "Die überwiegende Mehrheit dessen, was die Leute auf Netlfix sehen können, können wir heute in den werbefinanzierten Bereich aufnehmen. Über einige Dinge sind wir in Gesprächen mit den Studios", so Contentchef Ted Sarandos. Hintergrund dieser Gespräche ist, dass Netflix für die werbegestützte Nutzung von Content eine Art Zweitverwertung umsetzen würde, die mit Zahlungen an Rechteinhaber und Kreative verbunden sein dürfte. Erklärtes Ziel sei jedenfalls: "Wir hoffen, mit der Zeit ein Werbemodell zu schaffen, das besser ist als lineare TV-Werbung, das relevanter für die Verbraucher und effektiver für die Unternehmen ist." Dass Netflix Werbegelder aus dem linearen TV abschöpfen kann, dürfte außer Frage stehen. Aber das Unternehmen ist ein Nachzügler: Denn die Mitbewerber Hulu, HBO Max, Paramount+, Discovery+ und Peacock haben längst einen Werbetarif.

So kam es, dass nicht jeder Marktbeobachter die Wiederbeschleunigung des Abonnentenwachstums bereits vor Augen hat. Die Analysten-Reaktionen fielen dieses Mal extrem gemischt aus und waren auf keinen Nenner zu bringen. Die Kommentare oszillierten zwischen anhaltender Ernüchterung und verhaltenem Optimismus. Während die einen dem Management "außergewöhnliche Visionen" attestieren, verweisen andere auf steigende Lebenshaltungskosten, die eine konkrete Bewertung erschweren würden. Zumindest gelang es dem Streaming-Pionier mehrheitlich ein gewisses Vertrauen zurückgewinnen, wofür auch eine leichte Erholung des Aktienkurses sprach. Und wie immer gab es Pessimisten, die dem Affen kräftig Zucker gaben: "Unserer Ansicht nach ist es für das Management von Netflix am klügsten, das Unternehmen zu verkaufen", so Pivotal Research-Analyst Jeff Wlodarczak. Idealerweise an Microsoft, das ja keinen Streamingdienst habe. Netflix selbst prognostiziert für das dritte Quartal einen Zulauf von einer Mio. Neukunden.

Joerg Rumbucher