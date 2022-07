Toronto eröffnet mit "The Swimmers"

Wie die Mostra in Venedig wird auch das Toronto Filmfestival mit einem Netflix-Film eröffnen. Am 9. September wird Sally El Hosainis "The Swimmers" seine Premiere feiern. Matthias Schweighöfer spielt eine Rolle im Drama nach wahren Begebenheiten.

Wie die Mostra in Venedig wird auch das Toronto International Filmfestival mit einem Netflix-Film eröffnen. Am 9. September wird Sally El Hosainis Drama nach wahren Begebenheiten, The Swimmers", seine Premiere feiern. Es erzählt von zwei Schwestern, die vor dem Krieg in Syrien flüchteten und 2016 bei Olympia im Schwimmen antraten. Neben den Schwestern Manal Issa und Nathalie Issa in den Titelrollen stand auch Matthias Schweighöfer für die Produktion von Working Title Films und Netflix vor der Kamera, zu dem die Nachwuchsregisseurin auch das Drehbuch schrieb gemeinsam mit dem erfahrenen und renommierten Jack Thorne. Festivalleiter Cameron Bailey würdigt den Film im Pressestatement: "Ich war tief berührt von der Geschichte zweier Schwestern und beeindruckt von seiner Erzählweise. "The Swimmers" war für uns die schönste Überraschung, eine aufregende, epische Reise und die Ankunft eines wichtigen Filmemacher. Ich freue mich, dass das Publikum in Toronto das erste sein wird, das Sally El Hosainis herausragenden Film entdecken kann und dass wir mit unserem Eröffnungsabend all die würdigen können, die alles riskieren, um sich ein besseres, sicheres Leben zu erkämpfen."

Venedig wird in diesem Jahr mit Noah Baumbachs Don DeLillo-Adaption White Noise" feierlich eröffnet, die ebenfalls für Netflix entstand.