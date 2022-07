Produzentin Ariane Krampe: "Unser aller Wunschkandidatin"

Dass der Bayerische Rundfunk so schnell Johanna Wokalek als Nachfolgerin von Verena Altenberger aus dem Hut zauberte, war eine große Überraschung, die andere, dass Ariane Krampe den ersten Film mit ihr produziert.

Sie produzieren erstmals einen "Sonntagskrimi" und dann gleich den Auftaktfilm für eine neue Ermittlerfigur. War es Ihre Idee, Johanna Wokalek als neue BR-Kommissarin zu besetzen?

ARIANE KRAMPE: Das war eine gemeinschaftliche Arbeit mit dem BR, mit Franzi Aigner, die das Casting für den Film übernommen hat und mit Regisseur Dror Zahavi. Wir haben uns gemeinsam auf die Suche gemacht und konnten zum Glück die wunderbare Johanna Wokalek gewinnen. Das war ein sehr fokussierter Entscheidungsprozess, denn natürlich war sie unser aller Wunschkandidatin.

Wie kamen Sie und der BR zusammen?

ARIANE KRAMPE: Das besondere an den BR-"Polizeirufen" ist ja, dass die Initialzündung zu einem Projekt stärker vom Sender ausgeht als dies bei vielen anderen Formaten der Fall ist. Die Initiative ging vom BR aus, der den Autor Stefan Weigl und mich zusammenbrachte. Wir haben dann das Drehbuch gemeinschaftlich entwickelt. Als wir mit der Stoffentwicklung begannen, stand Johanna Wokalek noch nicht auf dem Plan.

Was ist das Besondere an der neuen Figur Cris Blohm, wie würden Sie sie beschreiben?

ARIANE KRAMPE: Cris Blohm ist eine spannende, sehr vielschichtige, lässige Kommissarin, die auf ganz eigene Weise sehr unaufgeregt die Ermittlungen übernimmt. Sie kehrt nach einem Auslandseinsatz zurück nach München und begibt sich wieder in die Struktur des Polizeiapparats. Sie arbeitet mit dem aus den letzten Folgen bekannten, von Stephan Zinner gespielten Kollegen Dennis Eden zusammen, den sie schon lange kennt. Humor spielt, insbesondere durch die messerscharfen Dialoge, die Stefan Weigl geschrieben hat, eine besondere Rolle.

Lässt sich der erste Fall als #metoo-Geschichte im Uni-Milieu zusammenfassen?

ARIANE KRAMPE: Das greift zu kurz. Die Zusammenhänge und Hintergründe des Mordes an einem Doktoranden, der ein Vergewaltiger sein soll, sind sehr lange nebulös und Cris Blohm und ihre Kollegen stehen vor einer Mauer des Schweigens. Die Geschichte, die in "Little Boxes" erzählt wird, beschäftigt sich aber tatsächlich auch mit Geschlechter- und Klassenverhältnissen.

Wie haben Sie sich als Produzentin darauf vorbereitet, haben Sie die Geschichte des bisherigen Münchner "Polizeirufs" studiert?

ARIANE KRAMPE: Natürlich gehört es zur professionellen Vorbereitung, dass man das Umfeld einer Reihe kennt. Die BR-"Polizeirufe", ob mit Matthias Brandt oder Verena Altenberger, sind cineastische Kleinode in der fast schon unübersichtlichen Krimireihen- und Serienlandschaft. Die hatte ich ohnehin alle schon gesehen, insofern fiel mir die Vorbereitung leicht. Am "Polizeiruf" finde ich die dramaturgischen Möglichkeiten sehr reizvoll. Man kann auch ein starkes Einzelstück machen, das völlig unabhängig von den vorangegangenen Filmen ist.

Werden Sie auch weitere Folgen produzieren?

ARIANE KRAMPE: Die Zusammenarbeit mit der Redaktion, Claudia Simionescu und Tobias Schultze, und der Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs ist wirklich großartig, weil sie sich mit sehr viel Haltung und Überzeugung für ihre Stoffe einsetzen. Aber der BR vergibt seine "Polizeirufe" ja unter den verschiedenen bayerischen Produzenten, da gibt es keinen Automatismus. Das finde ich auch richtig, weil dadurch jedes Stück noch mehr individualisiert wird. Aber natürlich würde ich mich über eine Fortsetzung sehr freuen.

Sie haben zuletzt vergleichsweise wenig Krimis produziert, der letzte war 2016 "Kommissarin Louise Boni". Woran lag's?

ARIANE KRAMPE: Ich mag Krimis nach wie vor gerne und habe ja auch schon viele gemacht. Auch Der Fall Barschel" war für mich eine Art Politkrimi. Natürlich entwickle ich auch weiterhin Krimistoffe. Aber oft kann man nicht steuern, was wann gemacht wird, es haben sich einfach andere Entwicklungen davor geschoben.

Wann gibt es den ersten Ariane-Krampe-"Tatort"?

ARIANE KRAMPE: Ich hoffe bald. Ich arbeite daran.

Was gibt es darüber hinaus Neues?

ARIANE KRAMPE: Wir haben im vergangenen Jahr die Degeto-Komödie "McLenBurger - 100 Prozent Heimat" u.a. mit Steffi Kühnert und Martin Brambach gedreht und wurden damit gerade zum Festival des Deutschen Films nach Ludwigshafen eingeladen. Und in Kürze beginnen die Dreharbeiten zu einem weiteren Degeto-Film, den wir zum Geburtstag eines großen Schauspielers realisieren. Mehr darf ich noch nicht verraten.

Das Gespräch führte Frank Heine