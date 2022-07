Dokudrama "1972 - Münchens schwarzer September" am 4. September bei Sky Documentaries

Der Sendetermin des Doku-Dramas 1972 - Münchens schwarzer September" steht fest. Wie Sky heute mitteilt, wird es am Tag vor dem 50. Jahrestag des Münchner Olympia-Attentats, am 4. September, ab 22.10 Uhr bei Sky Documentaries zu sehen sein. Bereits ab 2. September wird das Doku-Drama über Sky und das in Wow umbenannte Angebot Sky Ticket abrufbar sein.

Das von der Bilderfest GmbH in Koproduktion mit Sky Studios produzierte Doku-Drama erzählt die Ereignisse des Münchner Olympia-Attentats am 5. September, bei dem alle elf israelischen Geisel, fünf Geiselnehmer und ein Polizist ums Leben kamen, aus drei verschiedenen Perspektiven - der der Opfer, der Polizisten und der Attentäter. Gezeigt werden neben Archivmaterial auch Interviews mit bisher unbekannten Zeitzeugen aus Deutschland, dem Libanon, Jordanien, Israel und dem Westjordanland. Erstmals tritt auch Guido Schlosser vor die Kamera, der als Polizist am Einsatz gegen die Terroristen am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck beteiligt war.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland, erklärt: "Das Attentat auf die Olympischen Spiele 1972 zählt bis heute zu den einschneidendsten Kapiteln der deutschen Nachkriegsgeschichte. Natürlich wurde dieses weltbewegende Ereignis in den letzten 50 Jahren zahlreich und herausragend dokumentiert und verfilmt. Aber '1972 - Münchens schwarzer September' erzählt diese vermeintlich bekannte Geschichte aus israelischer, palästinensischer und deutscher Perspektive so persönlich, emotional und umfassend wie nie zuvor. Die Re-Construction-Szenen, v.a. der Ereignisse in der verhängnisvollen Nacht in Fürstenfeldbruck, sind von cineastischer Qualität. Wichtig dabei war uns aber vor allem, dass wir nie das Schicksal der zwölf Opfer dieses grausamen Attentats aus dem Fokus verlieren. Ihnen ist dieser Film gewidmet."

Marcus Uhl, ausführender Produzent Bilderfest GmbH, ergänzt: "Unsere Idee war von Anfang an, in unserem Film sowohl der israelischen und deutschen wie auch der palästinensischen Perspektive Raum zu geben. In der Kombination aus diesem konsequent multiperspektivischen Ansatz und packenden fiktionalen Szenen erzählen wir das Olympia Attentat 72, wie es bisher noch nie erzählt wurde: als eine Geschichte von Verzweiflung, Schuld, Ohnmacht - und Hoffnung: der Hoffnung der Überlebenden und Hinterbliebenen, dass ihre Wunden heilen mögen und sie endlich Frieden finden können. Denn für sie ist München 72 auch 50 Jahre danach nicht vorbei."

Ebenfalls am 4. September zeigt Sky die sechsteilige Sky-Original-Serie "Munich Games". Die von Philipp Kadelbach inszenierte Serie spielt im Jahr 2022, also 50 Jahre nach dem Attentat. Im Rahmen einer Gedenkfeier soll ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub stattfinden, das aus dem Ruder zu laufen droht.