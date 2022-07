Lego-Gruppe lädt im Kino zum Spielen ein

Noch bis Ende Juli feiert die Lego-Gruppe ihr 90-jähriges Jubiläum auch mittels einer Gamification-Kampagne auf insgesamt 188 Kinoleinwänden in bundesweit 22 UCI-Häusern und dem Kölner Cinedom. Dort können die Besucher über die seit Herbst 2020 im Cinedom genutzte und Anfang dieses Jahres auch bei UCI ausgerollte App REDyPLAY mit ihrem Smartphone live auf der Leinwand gemeinsam mit virtuellen Lego-Bausteinen eine Geburtstagstorte vergrößern.

Der gemeinschaftliche Spaß wird auch noch zusätzlich belohnt: Als Sofortpreise winken kleine Lego-Sets und Lego-Mini-Figuren. Als Hauptgewinne winken ein 90-sekündiges Lego-Gratis-Shopping sowie ein Gewinnpaket mit weiteren Sachpreisen des Herstellers und Tickets für das Legoland Deutschland.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Gamification-Kampagne von Weischer Cinema in Zusammenarbeit mit Cinemataztic; weitere beteiligte Agenturen sind Fuel New Media und Initiative Media. "Kino ist der Ort, der die Menschen vor der Leinwand zusammenbringt, wo sie ein Gemeinschaftserlebnis haben und wo sie jetzt auch gemeinsam spielen können", so Franziska Knoefel, Director Product Development bei Weischer.Cinema.

Für die Lego-Gruppe ist die Kampagne ein weiterer Baustein in ihrer Jubiläums-Kampagne, die weltweit mit unterschiedlichen Challenges zum Spielen einlädt - nach dem Motto: "Make your world a playground". Dazu Nadia Martina Bauhofer, Brand Manager der Lego GmbH: "Wir freuen uns, dass sich so viele Menschen jetzt auch im Kino so intensiv mit der Marke Lego auseinandersetzen können".