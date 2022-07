Kaufcharts: Doppelsieger

Auch in seiner zweiten Auswertungswoche präsentiert sich der Warner-Titel "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" als das zugkräftigste Kaufprodukt im deutschen Handel. Laut GfK Entertainment verteidigte der dritte Teil der Reihe seinen Spitzenplatz im Blu-ray-Segment vor "Morbius" und "Spider-Man: No Way Home". Da keine großen Kinotitel erschienen, gelang es dem Barbarenfilm-Klassiker "Red Sonja" mit einer schmucken 4K-Steelbook-Fassung als höchster Neuzugang auf Rang acht der Blu-ray-Kaufcharts einzusteigen.

Im DVD-Ranking folgt wie in der Vorwoche auf "Phantastische Tierwesen 3" das Kostümdrama "Downton Abbey II: Eine neue Ära". Neu auf Position drei dabei ist zum Start des neuen Amigos-Albums "Liebe siegt" die gleichnamige DVD.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf