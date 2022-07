LITFILMS Film und Literatur Festival gibt erste Programmpunkte bekannt

Vom 10. bis 25. September findet in Münster und Umgebung zum zweiten Mal das Festival LITFILMS Film und Literatur Festival statt.

Vom 10. bis 25. September findet in Münster und Umgebung zum zweiten Mal das Festival LITFILMS Film und Literatur Festival statt. Zu den ersten Programmpunkten gehören eine Sonderreihe zu Ehren von Stephen King, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, und die Uraufführung eines Films über die Lyrikerin Esther Kinsky, "Gestörtes Gelände" von Fritzi Friedrich, Sebastian Guggolz und Jo Radtke.

Als Gast wird auch Thomas Wendrich erwartet, der nach der Vorführung von "Lieber Thomas" über die Annäherung an den Stoff erzählt. Ebenfalls bereits sichergestellt ist ein Abend, der sich dem italienischen Regisseur Pier Paolo Pasolini widmen wird, der vor 100 Jahren geboren wurde. Die Herausgeberin Theresia Prammer ("Pier Paolo Pasolini: Nach meinem Tod zu veröffentlichen - Späte Gedichte") und der Pasolini-Experte Christian Flips erinnern mit Filmen von und über Pasolini sowie ausgewählten Gedichten an den Filmemacher und Lyriker.

Zudem wird in Kooperation mit dem Studiengang Kulturpoetik der Literatur und Medien der Westfälischen Wilhelms-Universität München die Möglichkeit, an einem Schreibseminar mit dem Filmkritiker Daniel Kothenschulte teilzunehmen.

"Aktuell läuft die Programmplanung für 2022 auf Hochtouren - umso mehr freuen wir uns, bereits ausgewählte Programmpunkte bekannt zu geben" so Festivalleiter Carsten Happe. "Unsere Artists in Residence, der Autor Jascha Riesselmann, übrigens gebürtiger Münsterländer, und Filmemacher Marc Eberhardt sind inzwischen in Münster angekommen und haben mit der Arbeit begonnen. Für uns ein sicheres Zeichen, dass das Festival kurz bevorsteht."

Das vollständige Programm wird am 15. August veröffentlicht.

Weitere Informationen unter www.litfilms.de.