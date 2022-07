ZDF Studios sichert sich Thriller-Drama "Clean Sweep"

ZDF Studios hat sich die internationalen Vertriebsrechte an der aus sechs 52-minütigen Folgen bestehenden Thrillerserie "Clean Sweep" gesichert. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wird die von der irischen ShinAwiL und der kanadischen Incendo produzierte Serie bereits in den USA auf Sundance Now und in Irland auf RTÉ ausgestrahlt.

In der von Gary Tieche erschaffenen Serie, die laut ZDF Studios von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde, spielt Charlene McKenna die dreifache Mutter Shelly Mohan, die mit dem Polizisten Jason Mohan (Barry Ward) verheiratet ist. Als ihr ehemaliger Partner droht, Shellys dunkle Vergangenheit auffliegen zu lassen, bringt sie ihn um. Ihr ahnungsloser Ehemann sucht fieberhaft nach dem Mörder - natürlich ohne zu wissen, dass es sich dabei um Shelly handelt - und die Schlinge um Shellys Hals zieht sich immer enger zu. Doch Shelly darf sich nichts anmerken lassen und kümmert sich weiterhin um ihren kranken Sohn, ihren untreuen Ehemann und alles, was die Mutterschaft von drei Kindern sonst noch so mit sich bringt.

Yi Qiao, Director Drama, ZDF Studios, sagt über die Serie: "'Clean Sweep' ist eine sehenswerte Ergänzung zu unserem wachsenden Angebot an englischsprachigen Produktionen. Irische Inhalte haben auf dem internationalen Markt erheblich an Bedeutung gewonnen, weshalb wir stolz darauf sind, Partner dieser Produktion zu sein - einem Thriller voller Wendungen, der die Zuschauer weltweit fesseln wird."

Geschrieben wurde "Clean Sweep" von Gary Tieche und Francesca Harris; Regie führt Ronan Burke. Als Executive Producer fungieren Patty Lenahan Ishimoto, Larry Bass, Aaron Farrell, Mary Callery, Jin Ishimoto, Harvey Myman, Gary Tieche, David Crean, Dermot Horan, Shannon Cooper, Graham Ludlow, Jean-Philippe Normandeau und Shari Segal.