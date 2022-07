Alexander Dumreicher-Ivanceanu: "Ein absoluter Meilenstein"

Mit dem Anreizmodell, das ab 1. Januar 2023 eingeführt wird, erhält die österreichische Branche endlich das nötige Instrument, um attraktiver zu werden - und innerhalb Europas konkurrenz- und wettbewerbsfähig. Wir sprachen mit Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands für die Musik- und Filmwirtschaft in der Wirtschaftskammer.

Die Diskussion um ein Anreizmodell für die österreichische Film- und TV-Branche gibt es schon sehr lange. Jetzt endlich ist es so weit...

Es ist ein Riesenerfolg für die gesamte Branche. Wenn sich nun in Deutschland die Hälse ein wenig nach Österreich strecken, dann sicherlich zurecht. Hier ist etwas gelungen, was wir zwei Jahre aus der Branche heraus gefordert und diskutiert haben. Die wirkliche Sensation ist, dass das Investitionsmodell ungedeckelt ist. Das ist ein Meilenstein. Wir hatten noch in diesem Frühling bei dem bisherigen Modell Filmstandort Austria FISA einen totalen Stillstand, der einem Zusammenbruch gleichkam. Es konnten keine Projekte mehr gefördert werden; Aufstockungen sind in Österreich traditionell schwierig. Dann ist es uns gemeinsam gelungen, die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer, und in der Folge Finanzminister Magnus Brunner zu gewinnen, ein System einzuführen, das insgesamt ungedeckelt ist. Es ist also egal, zu welchem Zeitpunkt im Jahr man sein Projekt einreicht , ob im Januar oder Dezember. Es muss einzig und allein die genannten Kriterien erfüllen. Projekte müssen nicht mehr gegeneinander antreten, wie es bisher der Fall war. Unsere Argumente haben überzeugt, und das wichtigste: wir konnten zeigen, dass jeder Euro, der in Österreich investiert wird, dreifach zurückkommt.

Das Anreizmodell honoriert sogar nachhaltiges Produzieren...

Mit diesem Angebot sind wir Vorreiter in Europa. Für alle Projekte, die grün und klimafreundlich produziert werden, gibt es zusätzlich einen fünfprozentigen Bonus. Damit ist sichergestellt, dass die Mehrkosten abgedeckt sind, die wir Produzent:innen momentan noch für grünes Produzieren tragen Es ist aber auch sichergestellt, dass sich die Branche insgesamt rasant umstellen wird, weil nun genug Geld ins System kommt, damit die Dienstleister, die bisher Probleme hatten, die erforderlichen Investitionen auch tätigen. Bisher hatten wir in Österreich zum Beispiel zu wenige Elektroautos, kein Elektroaggregat, konnten nicht auf die volle Kapazität eines nachhaltigen Caterings zurückgreifen. Langfristig wird uns der Bonus als Bonus bleiben. Es gibt ja Studien die belegen, dass grünes Drehen im Idealfall irgendwann keine Mehrkosten mehr verursacht. Dass die Regierung den grünen Bonus ins Modell eingeschrieben hat, finde ich auch deshalb gelungen, weil wir in der Wirtschaftskammer und im Fachverband angetreten sind, grüne Ideen, Ideen der Nachhaltigkeit einzubringen. Das ist hier gelungen. Ein Aufbruch für die Branche, der über Österreich hinausstrahlt.

Gab es Modelle aus anderen Ländern in Europa, die bei der Ausarbeitung des österreichischen Anreizmodells als Vorbilder dienten?

Für den grünen Bonus gab es kein Vorbild. Die Idee dazu kommt aus der Erfahrung in Österreich selbst, wobei uns zugute kam, dass die Wiener Produzentin Lena Weiss ihre Diplomarbeit über Grünes Produzieren verfasst hatte und ihr Wissen im Fachverband einbringen konnte. Generell gesprochen, war beim Zuschussmodell unser Ziel, es so einfach, so unkompliziert und unbürokratisch wie möglich zu halten. Bei der Höhe - 30 Prozent plus 5 Prozent - haben wir uns an den Modellen der Nachbarländer orientiert. Wir wollten keinen Steuerwettbewerb mit den Nachbarstaaten einleiten, uns war wichtig, dass Österreich innerhalb Europas konkurrenz- und wettbewerbsfähig wird. Gegenüber mancher (Nachbar)Länder stehen wir ab 2023 besser da, an andere wiederum reichen wir nicht ganz heran, haben dafür aber ein sehr kluges Bonus-System. Insgesamt haben wir ein starkes Finanzierungsinstrument in der Hand, das für alle österreichischen und internationalen Projekte attraktiv ist. Im Detail stellt unser Modell Weichen in die Zukunft - vor allem hinsichtlich des grünen Bonus.

Gibt es neben dem grünen Bonus weitere Besonderheiten?

Auf jeden Fall das Gender Gap Financing. Das gab es schon bei FISA, allerdings nur für Kino. Nach dem neuen Modell werden nun alle Kino-, TV- und Streaming-Projekte, die einen besonders hohen Frauenanteil bei den Heads haben, einen Bonus von 25.000 Euro erhalten: Dieser wurde auf alle Bereiche ausgedehnt. Auch das weist in die Zukunft, denn es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Frauenanteil in der Branche zu stärken. Mit dem Anreizmodell fördert Österreich auch erstmalig Produktionen, die für die VoD-Auswertung hergestellt werden. Zudem werden internationale Investments bei österreichischen Kino-Koproduktionen mit einem weiteren Bonus von bis zu 20 Prozent der nach Österreich einfließenden Gelder unterstützt. Österreichische Filmschaffende sind international sehr erfolgreich, und in vielen österreichischen Koproduktionen steckt internationales Lizenzgeld. Dieses Geld soll aus unserer Sicht möglichst in Österreich wirksam werden, wenn heimische Regisseur:innen, Filmschaffende und Schauspieler:innen involviert sind. Last but not least gibt es diese Möglichkeit künftig auch im Fernsehbereich: bei Projekten mit hohen Ausgaben in Österreich, die bei über 1,8 Millionen Euro Budget liegen, kann zusätzlich zum Anreizmodell der Österreich-Bonus der RTR hinzukommen. Die grundsätzliche Idee dahinter ist, die österreichischen Produktionsfirmen, die Filmschaffenden und Künstler:innen zu stärken, einen Humus zu schaffen, in dem das, was wir an Kreativität haben, sich jetzt auch international noch viel effektiver wirtschaftlich behaupten kann.

Gestaltete sich die Ausarbeitung schwierig? Zog die Branche an einem Strang?

Wir haben uns bewusst gegen ein Tax-Shelter-Modell entschieden. Was wir umgesetzt haben, wurde de facto vor eineinhalb Jahren im Fachverband entwickelt - mit der gesamten Branche, allen Verbänden im Rücken. Das ist einmalig in Österreich. Wir befanden uns mitten im Lockdown in einer schwierigen Zeit, in der es zuvorderst darum ging, die Probleme mit Corona abzufedern. Uns war aber auch immer klar, dass wir eine Perspektive für danach brauchen, eine strukturelle Veränderung in der Filmpolitik, weil die Fördertöpfe leer waren, die Projekte an ihre Grenzen gestoßen sind. Corona hat das noch mal sichtbarer gemacht. Unser Gedanke war: Wir können als Feuerwehr versuchen, coronabedingte Probleme zu lösen - was ja auch getan wurde mit diversen Hilfsmaßnahmen -, müssen aber parallel eine langfristige Verbesserung anstreben im Wissen, dass mehr und mehr produziert wird. Der Hunger nach Bildern ist schließlich größer geworden. Glücklicherweise hat das die Regierung auch so gesehen. Das Anreizmodell ist ein gemeinsamer Erfolg der gesamten Branche.

Sie sagten, dass jeder investierte Euro Dreifach zurückkommt. Worauf fußt diese Angabe?

Die Fakten basieren auf einer komplexen Studie, die wir kurz vor dem ersten Coronalockdown durchgeführt haben und in der die Wirtschaftsleistung, die Wertschöpfung, die Umsätze, die unsere Branche erwirtschaftet, errechnet wurden. Durch sie können wir Schwarz auf Weiß belegen, dass die österreichische Filmwirtschaft einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro im Jahr erzielt und eine Wertschöpfung von etwa einer Milliarde Euro. Wir sind ein wirtschaftlich relevanter Bereich geworden mit 6000 Firmen und über 15.000 Beschäftigten, der weiter am Wachsen ist. Unser Fachverband verzeichnet im Bereich Film und Musik im Moment 40 bis 50 Neugründungen pro Monat! Wir sind ein boomender Sektor. Auch darauf wollten wir mit dem Anreizmodell reagieren. Wie man weiß, erlebten wir in den letzten Jahren einen gewissen Braindrain, etliche österreichische Filmschaffende haben Drehs in Deutschland oder der Schweiz angenommen. Das ist einerseits schön, weil es für die Ausbildung in Österreich spricht, andererseits schwierig, weil uns diese Leute in Österreich fehlen. Es ist schwierig, das Rad voll in Schwung zu bringen, wenn die Beschäftigungslöcher zwischen den Projekten zu groß sind. Ich hoffe, dass sie unter den neuen Möglichkeiten zurückkommen, dass wir generell mehr Menschen, aus Österreich und international, in die Branche holen können, weil wir sehr attraktiv sein werden. Ab Herbst, sobald das Projekt in den Gesetzestext gegossen sein wird, werden wir uns auch verstärkt mit der Ausbildung beschäftigen. Wir wollen die Beziehung mit der Filmakademie und den Fachhochschulen intensivieren.

Ab wann steht eine Evaluierung des Modells an und gibt es Aspekte, die Ihnen noch wichtig sind?

Das Modell soll nach fünf Jahren evaluiert werden. Zeitlich ist es jedoch unbegrenzt aufgesetzt. Mit dem neuen Angebot greifen viele Dinge ineinander. Bahnbrechend ist, dass es für Kino, TV und Streaming aktivierbar ist. Wir hatten in den vergangenen Jahren Konflikte, weil für Serviceproduktionen ein gewisser Budgetanteil reserviert war, der wiederum auf Kosten der Kinoprojekte gegangen ist. Das ist nun vorbei, beide Bereiche haben nun völlig gleichberechtigt Zugang. Das Anreizmodell wird sicherlich dafür sorgen, dass mehr Serviceproduktionen im Bereich Streaming ins Land kommen. Durch die verschiedenen Boni ist das Modell dabei aber gleichzeitig besonders attraktiv für die Koproduktion in allen Bereichen. Erstmals in Österreich wurde auch der Bereich der Postproduktion miteinbezogen. Das ist ein riesiger Fortschritt, weil wir im Land ein hohes Potenzial in den Bereichen VFX, Animation, Musik, Ton und Sound haben. Hier sind künftig Kosten anrechenbar. Die Einstiegsgröße liegt bei bewusst niedrig angesetzten 25.000 Euro.

Fehlt Österreich nicht die Studiolandschaft, um internationale Produktionen anzulocken?

Mit dem Hafenprojekt in Wien ist ein großes Studio in Vorbereitung. Die Pläne sind weit gediehen und nach meinem Informationsstand sollen die Arbeiten 2023 starten. Mit dem Anreizmodell dürfte dem Vorhaben nichts im Weg stehen. Besonders freut mich, dass es ein "grünes" Studio werden soll, angekoppelt an den dortigen Solarpark, der bis dato gar nicht ausgelastet ist.

Sie sprechen hier vor allem als Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft Österreich. Mit Amour Fou sind Sie gemeinsam mit Bady Minck jedoch auch einer der führenden Produzenten im Arthouse-Bereich und kennen sich vor allem bestens auf dem Parkett der internationalen Koproduktionen fürs Kino aus. Welche unmittelbaren Chancen ergeben sich aus dem neuen Modell für Ihre Arbeit, wo es der Kinofilm aktuell alles andere als leicht hat...

Wir bei Amour Fou sind große Freunde des Kinos und werden dem Kino treu bleiben. Filme im großen, dunklen Saal vor Publikum anzusehen, hat etwas ganz Eigenes und Bezauberndes. Kino ist weiterhin ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Filmindustrie. Dass sich die Sehgewohnheiten verändern und in der Digitalisierung, im Streaming, im TV mehr in Bewegung ist, ist ein Faktum. Daraus ergeben sich viele Probleme, aber auch Chancen. Unser Anreizmodell ist auf der Höhe der Zeit, weil es diese verschiedenen Möglichkeiten abbildet und es uns als Amour Fou - so wie allen anderen Produzentenkolleg:innen - die Chance bietet, sofern gewünscht, auch in anderen Bereichen aktiv zu werden. Ich denke an internationale Fernseh- oder Streamingserien, die bisher in den meisten Fällen einen großen Bogen um Österreich gemacht haben, und an internationale Kinokoproduktionen, auch im Arthouse-Bereich, für die es bisher schwer war, in Österreich PartnerInnen zu finden. Die erste Anfragen trudeln bei uns wie bei anderen Produktionsfirmen bereits ein.

Das Gespräch führte Barbara Schuster