7 Fragen an... Filmemacherin Leonie Stade

Autorin und Regisseurin Leonie Stade hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Annika Blendl die Doku-Fiction "Dianas letzte Nacht" realisiert, die am 2. August im ZDF zu sehen sein wird.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ich hatte immer viele Interessen. Nach dem Abi konnte ich mich deshalb lange nicht für einen Weg und Beruf entscheiden. Dann stand ich für eine HFF-Regiestudentin als Model vor der Kamera. Ab diesem Moment war mir klar, dass ich Filme machen muss. Es vereint alles. Als ich die Zusage zum Regiestudium an der HFF via Telefon erhalten habe, habe ich erstmal vor Freude geheult.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Als bei der Premiere unseres Filmes Mollath - Und plötzlich bist du verrückt" auf dem Filmfest München, ein Zuschauer aufsprang und sich empörte, dass der Film eine starke "Anti-Mollath" Haltung vertrete und sofort ein weiterer Zuschauer aufsprang und konterte, dass er den Film im Gegenteil als viel zu "Pro-Mollath" empfand. In diesem Moment hatten meine Regiekollegin Annika Blendl und ich das Gefühl, dass wir mit dem Film etwas richtig gemacht hatten.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Mich hat geärgert, dass Frauen in kreativen Berufen immer noch gesagt wird, dass sie ihre Karriere, wenn Sie Kinder haben, vergessen können, anstatt an den Rahmenbedingungen etwas zu ändern. Dazu zählt auch die aktuelle Debatte um den Mutterschutz von selbständigen Frauen, die im Moment keinen Anspruch darauf haben und keinerlei staatliche Unterstützung in dieser Zeit erhalten.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Filme von Ulrich Seidl, Michael Glawogger, Terry Gilliam, Wim Wenders. Und natürlich auch privat den ein oder anderen heimlichen Trash Movie für die Seele.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Die Dreharbeiten zu unserem aktuellen Film "Dianas letzte Nacht" für das ZDF. Unser überragendes Filmteam, hat in allen Departments mit Leidenschaft an der Sache gearbeitet und im Winter eine Pariser Hochsommer-Nacht von 1997 und das Ritz Paris in München entstehen lassen. Wenn so etwas am Set passiert und alle Enden zusammenkommen, fühlt es sich trotz allem Druck und Stress wie Magie an.

Ihre momentane Filmempfehlung?

In eigener Sache "Dianas letzte Nacht" am 2. August um 20.15 Uhr im ZDF und der Mediathek. Gemeinsam mit der Produktionsfirma MadeFor Film haben wir über 1,5 Jahre mit viel Herzblut an dem Film gearbeitet. Annika und ich wollten, wie auch in unseren anderen Filmen, eine Geschichte erzählen, in welcher unterschiedliche Filmgenres ineinanderfließen. Wir haben ein außerordentliches Interesse an der Mischung und der bewussten Grenzüberschreitung von filmischen Genres.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Für TV würde ich mir wünschen das Redaktionen mutiger werden und ihren Zuschauern mehr zutrauen. Und: Mehr Frauen und Mütter in Regiepositionen. Zwar sind Frauen- und Männeranteile der Studierenden an deutschen Film-Unis relativ ausgewogen. Doch nach dem Studium kommt der Knick. Ich denke ein Teil ist auf die Familiengründung zurückzuführen. Und der Wiedereinstieg ist in diesem Beruf oftmals schwer. Ich habe das Glück, dass Annika und ich leidenschaftlich im Team arbeiten - so funktioniert es auch als Mutter. Ich würde mir wünschen, dass die Branche an Mitteln und Wegen arbeitet, dies möglich zu machen. Die Produzentin Nanni Erben setzt sehr häufig junge Frauen und Mütter auf Regiepositionen und beweist damit immer wieder, wie gut dies funktionieren kann.