Kate Winslet zieht für HBO in "The Palace"

Nach "The Mare of Easttown" wird Kate Winslet bei "The Palace" in einer weiteren HBO-Miniserie vor der Kamera stehen; sie wird außerdem als Executive Producer fungieren und erstmals mit Stephen Frears zusammenarbeiten.

Kate Winslet übernimmt eine der Hauptrollen in der HBO-Miniserie "The Palace". Wie "Deadline.com" berichtet, sind Stephen Frears, Frank Rich und Will Tracy, der auch als Showrunner fungiert, Schöpfer der Serie. Frears wird Regie führen und neben Winslet, Tracy und Rich auch als Executive Producer fungieren.

"The Palace" schildert die Ereignisse in einem Palast eines autoritären Regimes, das sich in der Auflösung befindet.

Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, sagt über das Projekt: "Es ist eine Ehre für uns, mit dieser unglaublich talentierten Gruppe von Filmemachern an 'The Palace' arbeiten zu können. Mit der Vorstellung, dass Kate Winslet und Stephen Frears, zwei der führenden Lichter der Branche, die bemerkenswerterweise vorher noch nie zusammengearbeitet haben, zusammenarbeiten werden, um Will Tracys originäre, weitblickende und strahlenden Drehbücher zum Leben zu erwecken, lässt für uns einen Traum wahr werden."

Kate Winslet war zuletzt in der HBO-Miniserie "Mare of Easttown" zu sehen gewesen, die in Deutschland bei Sky ausgestrahlt wurde, und hat aktuell die Dreharbeiten zu "Avatar: The Way of Water", der Mitte Dezember in die Kinos kommen wird, beendet.