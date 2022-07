Scorseses "Killers of the Flower Moon" kommt erst 2023

Martin Scorseses mit Spannung erwartete neue Regiearbeit "Killers of the Flower Moon" wird erst 2023 zu sehen sein und somit im nächsten Oscarrennen keine Rolle spielen.

Martin Scorseses mit Spannung erwartete neue Regiearbeit "Killers of the Flower Moon" wird erst 2023 zu sehen sein und somit im anstehenden Oscarrennen keine Rolle spielen. Das bestätigte auch Venedig-Festivalchef Alberto Barbera in einem Interview mit "Deadline". Er sagte, er habe den Film noch nicht sehen können, weil er lange noch nicht fertig sei und ihn für eines der großen Festivals im nächsten Jahr erwarte.

Das Westerndrama mit Leonardo DiCaprio und Jesse Plemons basiert auf David Granns Roman, der von Eric Roth adaptiert wurde. Entstanden ist er für Apple TV+, die die Veröffentlichung des Werks laut "Variety" von Anfang an erst für 2023 vorgesehen hatten, mit einem diskutierten vorgeschobenen Kinostart über Paramount.

Scorsese steckt stets extrem viel Energie in den Schnittprozess an der Seite seiner langjährigen Kreativpartnerin Thelma Schoonmaker. Abgedreht wurde "Killers of the Flower Moon", der ein Budget von 200 Mio. Dollar haben soll, bereits im September 2021.

Doch nicht nur "Killers oft he Flower Moon" ist als potenzieller Oscarkandidat für die aktuelle Award Season für Apple vom Tisch. Auch Antoine Fuquas "Emancipation" mit Will Smith, dem ebenfalls Chancen als Frontrunner im Award Circuit zugetraut werden, steht ohne Release da. Laut "Deadline" könnte er dennoch Ende des Jahres - spätestens Anfang 2023 - veröffentlicht werden. Der Streamer soll noch austarieren, welche Strategie sich nach Smiths Oscar-Ausraster Anfang des Jahres am besten eignet. Das Sklavendrama, das bei Testvorführungen extrem gut abgeschnitten haben soll, ist jedenfalls fertig.