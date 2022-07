"Minions"-Meilenstein in den USA

"Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" ist der erste Animationsfilm der Covid-Ära, der am US-Boxoffice die 300-Mio.-Dollar-Marke geknackt hat.

Mit einem Einspiel von 300,9 Mio. Dollar hat Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" in den USA einen Meilenstein erreicht. Der jüngste Streich aus dem Hause Illumination Entertainment ist der erste Animationsfilm in der Covid-Ära, der die 300-Mio.-Dollar-Marke am US-Boxoffice geknackt hat; zuvor war dies Die Eiskönigin 2" im November 2019 gelungen.

Insgesamt haben in den USA sechs Filme während der Covid-Ära mehr als 300 Mio. Dollar eingespielt. Neben "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" sind dies Spider-Man: No Way Home" (804,7 Mio. Dollar), Top Gun Maverick" (637,3 Mio. Dollar), Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (411,2 Mio. Dollar), The Batman" (369,3 Mio. Dollar) und Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (366 Mio. Dollar).

Für Universal Pictures ist "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" der dritte Animationsfilm nach Ich - Einfach unverbesserlich 2" (2013: 368 Mio. Dollar), dem erfolgreichsten Titel des Franchises am US-Boxoffice, und Pets" (2016: 368,4 Mio. Dollar), der innerhalb von vier Wochen die 300-Mio.-Dollar-Marke am US-Boxoffice durchbrochen hat.

Weltweit steht "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" bei einem Einspiel von knapp 663 Mio. Dollar und belegt damit aktuell Platz 153 im All-Time-Ranking.