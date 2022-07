Foto des Tages: "Nope" feiert Deutschlandpremiere

Kino

"Nope": Gefeierte Deutschlandpremiere im vollbesetzten Zoopalast Berlin am 26. Juli 2022 in Anwesenheit der Hauptdarsteller Keke Palmer (Mitte) und Daniel Kaluuya (r.) mit Universal Pictures International Germany Marketing Director Michael Kampf (l.). "Nope", basierend auf dem Drehbuch von Regisseur und Oscar-Gewinner Jordan Peele ('Get Out' & 'Wir') startet am 11.08.2022 bundesweit in den deutschen Kinos. Foto: Universal Pictures (PR-Veröffentlichung)