Netflix-Wochencharts: "The Gray Man" kriegt Sequel & Spinoff, aber keinen Startrekord

Es läuft für den aufwendigen Action-Thriller "The Gray Man": Grünes Licht von Netflix für ein Sequel und ein Spinoff. Dabei stehen die ersten weltweiten Zahlen deutlich hinter Filmen wie "Red Notice" und "Don't Look Up" zurück.

Am Dienstag hat der Streamingdienst Netflix bekannt gegeben, dass der 200 Millionen Dollar schwere Action-Thriller "The Gray Man" mit Ryan Gosling in der Hauptrolle - nicht ganz überraschend - eine Fortsetzung von den Russo-Brüdern spendiert bekommt. Gleichzeitig ist auch ein "The Gray Man"-Spinoff von den "Deadpool"-Drehbuchschreibern Paul Wernick und Rhett Reese in der Mache. Netflix werkelt fleißig an seinen eigenen Franchise-Universen. Offenbar ist man in Los Gatos zufrieden mit den Zahlen der ersten drei Tage der Megaproduktion, die allerdings keinen neuen Startrekord aufstellte. 88,55 Millionen Stunden bedeuten den fünftbesten Netflix-Filmstart seit der Umstellung von Haushalte auf Sehzeit. Zum Vergleich: Den Startrekord hält "Red Notice" mit knapp 149 Millionen Stunden, vor "Don't Look Up" mit 111 Millionen Stunden.

- BESTE ERSTE ZAHLEN (FILM) -

01. Red Notice - 148,72 Mio. Stunden

02. Don't Look Up - 111,03 Mio.

03. The Adam Project - 92,43 Mio.

04. The Kissing Booth 3 - 90,86 Mio.

05. The Gray Man - 88,55 Mio. NEU

06. The Unforgivable - 85,86 Mio.

07. Hustle - 84,58 Mio.

08. 365 Days: This Day - 77,98 Mio.

09. The Harder They Fall - 64,76 Mio.

10. Sweet Girl - 57,16 Mio.

Bei den englischsprachigen Serien hat das Rennen vom 18. bis 24. Juli die vierte Staffel von "Virgin River" gewonnen, die neu gestartet ist. 105 Millionen Stunden sind nach wenigen Tagen schon einmal verheißungsvoll. Aber nicht umsonst ist "Virgin River" eines der wenigen Formate, das es überhaupt bis in eine vierte Staffel schaffte. Auf Platz zwei folgt die vierte "Stranger Things"-Staffel mit fast 75 Millionen Stunden. Der dritte Platz geht an die Serie "Resident Evil" in seiner zweiten Woche mit 73,26 Millionen Stunden, was noch eine leichte Steigerung gegenüber den schon starken ersten Zahlen ist. Erwähnt werden sollte auch der erste Platz bei den nicht-englischsprachigen Serien, das spanische Format "Alba", das in seiner zweiten Woche 57,74 Millionen Stunden sammelte.

- SERIEN-TOP-TEN (ENGLISCH) -

1. Virgin River: Season 4 - 105,440,000 Stunden NEU

2. Stranger Things 4 - 74,990,000

3. Resident Evil: Season 1 - 73,260,000

4. Manifest: Season 1 - 53,240,000

5. Stranger Things 3 - 26,680,000

6. Stranger Things 2 - 25,620,000

7. Manifest: Season 2 - 25,400,000

8. Stranger Things - 23,220,000

9. Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 1 - 21,020,000

10. The Umbrella Academy: Season 3 - 18,250,000

In den deutschen Wochencharts steht auch "The Gray Man" auf Platz eins, gefolgt von "Persuasion" und "Das Seeungeheuer". Auf Platz zehn findet sich der deutsche Jugendfilm "Die drei !!!". Bei den Serien gewinnt in der Gunst des Publikums das Format "Manifest", das mit der ersten Staffel auf Platz eins steht, aber auch Platz fünf und sechs mit neueren Staffeln belegt. "Stranger Things" ist immer noch mit allen vier Staffeln in der Top Ten vertreten, währenddessen "Resident Evil" hier Platz drei einnimmt.

