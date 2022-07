"Kein Grund zur Aufregung" - BFFS kontert BVR-Kritik

Mit einem eher ungewöhnlich formulierten Schreiben hatte der Bundesverband Regie (BVR) unlängst auf die Verlautbarung von ver.di und Netflix zur Vereinbarung für Mindestgagen bei der Serienproduktion reagiert (wir berichteten). Diese scharfen Vorwürfe nahm der Bundesverband Schauspiel (BFFS) nun zum Anlass, um nach eigener Aussage "noch einmal den ganzen Hintergrund, auf den der BVR anspielt" zu beleuchten und dessen Bedeutung vor allem für die Schauspieler:innen einzuordnen.

Dabei heißt es unter anderem: "Emotionen helfen jetzt nicht weiter, sie in aller Öffentlichkeit herauszulassen schon gar nicht." - und überschrieben ist der stichpunktartig gehaltene Beitrag mit den Worten "Kein Grund zur Aufregung - im Gegenteil".

Woran eine Einigung zwischen dem BVR und Netflix scheiterte, vermag der BFFS nach eigenem Bekunden nicht zu beurteilen, denn: "BVR und Netflix haben ihre Verhandlungen über zwei Jahre geheim geführt. Das ist keine Kritik, das ist so üblich und für das Gelingen solcher delikaten Verhandlungen auch geboten." Letzterer Hinweis kommt wohl kaum von ungefähr, echauffierte man sich seitens des BVK (der dem BVR zur Seite sprang) doch auch zuletzt wieder über "heimlich" unter "hinter verschlossenen Türen" getroffene Beschlüsse. Der BFFS jedenfalls wisse, wie bitter es sei, das Scheitern entsprechender Anstrengungen zu verkraften, er hätte nach eigenem Bekunden einen Kompromiss zwischen BVR und Netflix "sehr begrüßt" und er verweist nun auf die "zweite Chance" der Schlichtung.

Umso glücklicher sei man aber über die eigene, inzwischen zwölfjährige, vertrauensvolle, verlässliche Zusammenarbeit mit ver.di und die gemeinsam errungen Erfolge. An dem Vertrag, den ver.di und Netflix zu Mindest-Erstvergütungen ausgehandelt hätten, sei der BFFS nicht beteiligt - er gratuliere der Gewerkschaft aber zu diesem "außergewöhnlichen Erfolg zugunsten des gesamten Teams hinter der Kamera".

Bereits 2020 (für Serien) und dann Anfang dieses Jahres (für Spielfilme) seien BFFS und ver.di mit Netflix "sehr lukrative und vorbildliche" Gemeinsame Vergütungsregeln gelungen. Nach Aussage des BFFS "die vorteilhaftesten, die bis heute nach §32a UrhG in der Film- und Fernsehbranche" zustande gekommen seien. In diesem Kontext kontert der BFFS auch den BVR-Vorwurf eines Kostensatzes der Clearingstelle "der sich gewaschen" habe. In einer längeren Ausführung heißt es unter anderem: "Netflix war der erste Vertragspartner unter den Verwertern, der nicht nur für einen Teil, sondern für die ganzen Verwaltungsgebühren aufkommt. Wir Kreative zahlen also nichts, uns wird nichts abgezogen. Bravo, so sollte es sein!"

Wie mit anderen Verhandlungspartnern seien natürlich auch mit Netflix noch viele Themen offen. Dazu heißt es: "So haben BFFS und ver.di schon von Anfang an Verhandlungen über Folgevergütungen zugunsten der Synchronschaffenden angemeldet. Was ist mit deutschen Produktionen anderer Sender, die Netflix auf Lizenz auswertet? Die Unterstützung der betrieblichen Altersvorsorge, die Netflix bereits bei ihren Spielfilm-Auftragsproduktionen gewährt, wünschen wir uns natürlich auch bei Serien usw." Und weiter: "Aber keine Aufregung - im Gegenteil. Nur mit Gelassenheit, Geschick und Geradlinigkeit und das gemeinsam, wie BFFS und ver.di in den zurückliegenden zwölf Jahren vorgegangen sind, werden auch unsere künftigen Ziele erreichbar sein."

Der BFFS schließt mit dem Aufruf an alle Filmschaffenden: "Rein in Eure Verbände! Rein in Eure Gewerkschaften! Rein in Eure Netzwerke!" - und der klaren Mahnung an diese: "Kämpft für uns, aber kämpft mit Lust statt Frust".