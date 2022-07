Explodierende Energiekosten: Cinecittá-Betreiber planen ambitioniertes Projekt

Auch wenn neuerliche Corona-Auflagen im Herbst und Winter schon jetzt aufs Gemüt schlagen mögen: Was Cinecittá-Betreiber Wolfram Weber aktuell in ganz besonderem Maße beschäftigt, sind die explodierenden Kosten für Energie - und das in einem Haus, in dem Energieeffizienz schon von Anfang an mit im Fokus stand. So waren die Lüftungsanlagen von Beginn an mit einer Wärmerückgewinnung versehen, frühzeitig erfolgte der komplette Umstieg auf LED-Leuchtmittel und Modernisierungen der Bild- und Tontechnik gingen auch an dieser Stelle mit höherer Effizienz einher. Tatsächlich, so die Cinecittá-Betreiber, habe man den Energieverbrauch im Nürnberger Multiplex schon in den Jahren vor der Pandemie um rund 40 Prozent senken können.

Eine ganz zentrale Maßnahme war die Installation von zwei eigenen Blockheizkraftwerken mit 420kW elektrischer und über 650kW thermischer Leistung im Jahr 2013, die das Cinecittá in Punkto Stromversorgung nahezu autark macht, und die ihrerseits - dank des Verbrauchs am Ort der Erzeugung - für besonders hohe Effizienz steht. Nicht zuletzt was die Klimatisierung anbelangt, denn in der warmen Jahreszeit verwandelt eine Absorptionskältemaschine die Wärme in kühle Luft.

An dieser Stelle werden künftig jedoch die massiv gestiegenen Preise für Gas durchschlagen: Noch bezahlt man 15,90 Euro pro MWh für das Gas, um Strom für die Eigennutzung zum Preis von etwa acht Cent pro KWh zu erzeugen. Doch die Preisbindung läuft Ende des Jahres aus - und zuletzt wäre rund das 8,5-Fache aufgerufen worden. Zahlte man zuletzt rund 120.000 Euro pro Jahr, würden die Energiekosten nach aktuellen Stand schon 2023 in den siebenstelligen Bereich klettern; zumal auch die Preise für den zugekauften (Öko-)Strom und die Fernwärme laut Weber zuletzt um das Drei- bis Vierfache gestiegen sind.

Eine Entwicklung, die man mit "großer Sorge" betrachte, der man sich aber proaktiv entgegenstelle wolle. So sei geplant, Maßnahmen vorzuziehen, die eigentlich erst ab 2025 geplant gewesen seien, darunter die Installation noch effizienterer Lüftungsgeräte mit EC-Ventilatoren, sowie eines Niedertemperatur-Wärmeverteilsystems. Zusätzlich wolle man mit einer Photovoltaik-Anlage möglichst viel Strom selbst erzeugen.

Das ambitionierteste Vorhaben ist indes eines, mit dem man sich die direkt vor dem Haus fließende Pegnitz zunutze machen will: Denn für zwei nahegelege Wehre lägen die wasserrechtlichen Voraussetzungen vor, um kleine Wasserkraftwerke zu errichten, hierzu stünde man bereits im engen Austausch mit den aktuellen Inhabern der Rechte sowie den zuständigen Behörden. Mit dem angepeilten Projekt ließen sich nach Einschätzung von Weber 70 bis 80 Prozent des Strombedarfs im Cinecittá decken, man würde sich damit weitestgehend frei von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen machen. "Langfristig stand das schon seit geraumer Zeit auf der Agenda, die aktuellen Entwicklungen haben die Dringlichkeit, einen solchen Weg zu gehen, allerdings massiv erhöht." Habe man zuletzt an einen Zeitraum von etwa zehn Jahren gedacht, hoffe man nun - "ich bin ja unverbesserlicher Optimist", merkt Weber an - das Vorhaben schon bis Ende 2023 umsetzen zu können.

Dass das Maßnahmenpaket "riesige Investitionen" in Millionenhöhe erforderlich macht, liegt auf der Hand. Und obwohl auch die Cinecittá-Betreiber solche Summen nicht aus dem Ärmel schütteln, sehen sie sich doch in einer privilegierten Situation, da eine Finanzierung als Gebäudeeigentümer realisierbar sei; im Idealfall rechne man damit, die Investition in die Wasserkraftwerke in sechs bis sieben Jahren aus dem Cashflow erwirtschaften zu können. Für Kinos, die als Mietobjekte betrieben werden, sieht Weber indes harte Zeiten anbrechen.