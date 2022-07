Warner TV terminiert "Oh Hell"

In der zweiten Oktoberwoche feiert die zunächst bei Magenta TV ausgewertete Serie mit der schillernden Mala Emde in der Titelrolle der Hel(l)ene ihren Einstand auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy.

Entstanden als Koproduktion von Magenta TV und Warner TV, feierte die Serie Oh Hell" von Creator Johannes Boss am 17. März ihre Deutschlandstart auf der Telekom-Plattform. Nun kommt auch der zweite Partner zum Zug. Warner zeigt die von Good Friends produzierte, hochgelobte Serie, über die sich Boss im März ausführlich mit Blickpunkt:Film unterhielt, ab 10. Oktober auf Warner TV Comedy immer montags in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr.

Zu den Trümpfen der Serie zählt zweifelsfrei Hauptdarstellerin Mala Emde, die dieses Jahr in Venedig ihren neuen Film Aus meiner Haut" präsentieren wird, an der Stätte eines ihrer bislang größten Erfolge, dem Schauspielpreis "Bisato d'Oro" für ihren Auftritt in Und morgen die ganze Welt". Zu "Oh Hell"-Besetzung zählen außerdem Edin Hasanovic, Knut Berger, Salka Weber, Deborah Kaufmann, Thomas Loibl und Madieu Ulbrich. Inszeniert wurde die Serie von Lisa Miller und Simon Ostermann.

"'Oh Hell' - oder besser gesagt Helene - ist eine Hommage an den weiblichen Weirdo. Helene ist anders, einfallsreich, anstrengend, witzig, aber eben auch unverantwortlich und gestaltet ihr Leben mit einigen Lügen bzw. sehr freien Interpretationen der Wahrheit", sagt Anke Greifeneder, Executive Producer & Redaktionsleitung Warner TV Comedy, über die Serie, und über Mala Emdes Interpretation: "Sie schafft eine Figur, die weder Heilige noch Hure noch klassisch durchgeknallt-sexy ist, sondern auf erfrischende Weise weird."

Interessant: Während sich Magenta TV Ende Juni bereits in Richtung einer zweiten Staffel festlegte, sendet Warner TV in seiner aktuellen Mitteilung keinerlei Signale bezüglich einer weiteren Beteiligung.