Locarno Pro hat Deutschland im Blick

Im Rahmen des Programms "First Looks" beim Branchenevent "Locarno Pro" werden jedes Jahr während des Locarno Film Festival Beiträge in Postproduktion aus einem anderen Land eingeladen, die dort Verleihern, Vertrieben und Festivalvertretern präsentiert werden.

Deutschland ist in diesem Land das Schwerpunktland von "First Look", der "Work in Progress"-Sektion des Branchenevents des Locarno Film Festival, Locarno Pro. In Kooperation mit German Films haben die Macher von sechs Spielfilmen, die sich aktuell in Postproduktion befinden, von 5. bis 7. August die Möglichkeit, ihre Arbeiten Verleihern, Vertrieben und Festivalvertretern zu präsentieren.

Unter allen Filmen werden einige Preise wie beispielsweise der mit 50.000 Euro dotierte Cinegrell First Look Award für die Fertigstellung des Films.

In diesem Jahr wurden für "First Look" ausgewählt: Milena Aboyans Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg, "Elaha" (Kinescope Film), Sara Summas "Arthur & Diana" (dffb), Behrooz Karamizades Leere Netze" (Basis Berlin Filmproduktion), Julia Fuhr Manns Life Is Not a Competition, But I'm Winning" (Schuldenberg Films), Lukas Nathraths "Letzter Abend" (Klinkerfilm Productions) und Felicitas Korns "Drei Leben lang" (maze pictures).