UFA-Serie zum KiKA-Jubiläum

"Kaltstart", eine Produktion von UFA Serial Drama, läuft am 17. September im Rahmen des Jubiläums-Schwerpunkts "Mensch und Maschine"

Der KiKA zeigt in seinem Jubiläumsjahr vom 5. bis 22. September den Themenschwerpunkt "Mensch und Maschine". In Dokus, Magazinen, Shows und Filmen wird aufgezeigt, was sich hinter den verschiedenen Formen lernender Maschinen und Künstlicher Intelligenz verbirgt und wie sie bereits jetzt die Lebenswelten von Kindern beeinflussen.

Einen besonderen Beitrag zu diesem Programmschwerpunkt leistet UFA Serial Drama mit der Produktion "Kaltstart", die gemeinsam mit dem KiKA entwickelt wurde. Darin wird die Geschichte dreier Teenager erzählt, die um eines der begehrten Stipendien des Pandrosion-Internats im Bereich Künstliche Intelligenz wetteifern. Das Trio, gespielt von Lina Helfrich, Maisie Tipango und Leo Carlo Krammling, begegnet sich erstmals eine Woche vor Schulbeginn im noch so gut wie leeren Schulgebäude des Internats. Schon bald stellen sie fest, dass es bei der Auswahlprüfung für das einzige Stipendium nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie sind sich sicher, dass die renommierte Neuropsychologin, die die Auswahlprüfung leitet (Marlen Ulonska), etwas zu verbergen hat.

"Kaltstart" läuft am 17. September ab 14.15 Uhr bei KiKA und ist ab dem 16. September auf kika.de sowie im KiKA-Player zu sehen.

"Der KiKA-Themenschwerpunkt 'Mensch und Maschine' trifft mit seiner Ausrichtung den Puls der Zeit. Wir freuen uns, dass 'Kaltstart' in diesem Rahmen dazu beiträgt, die Relevanz des Themenkomplexes Künstliche Intelligenz auf innovative Art hervorzuheben. Originären Kids Content in Deutschland zu produzieren ist nicht einfach, da die Finanzierung oft Herausforderungen mit sich bringt", äußert sich die verantwortliche UFA-Produzentin Helga Löbel zu dem Projekt. "Ich bin überzeugt davon, dass diese erste Staffel Potenzial für weitere Staffeln hat und zum Aufbau von Marken im Kids-Segment beitragen kann", so Löbel weiter.