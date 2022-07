Kinocharts Großbritannien: "Thor" bleibt hauchdünn vor "Minions"

Mit einem Vorsprung von umgerechnet nicht einmal 30.000 Euro hat "Thor: Love and Thunder" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende vor "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" verteidigen können.

Mit einem Einspiel von umgerechnet rund 3,61 Mio. Euro hat Thor: Love and Thunder" Platz eins der britischen Kinocharts am vergangenen Wochenende verteidigt und steht damit insgesamt bei 31,32 Mio. Euro. Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" spielte auf der Zwei 3,58 Mio. Euro ein und steht damit aktuell bei 32,75 Mio. Euro.

Auf Platz drei der britischen Kinocharts landete der erfolgreichste Neustart des Wochenendes, Olivia Newmans "Der Gesang der Flusskrebse" (1,63 Mio. Euro), gefolgt von "Elvis" (1,44 Mio. Euro; gesamt: 21,5 Mio. Euro) und Top Gun: Maverick" (1,28 Mio. Euro; gesamt: 87,1 Mio. Euro).

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DEN TOP 25 DER BRITISCHEN KINOCHARTS

Karan Malhotras Shamshera" (56.000 Euro) verfehlte auf der Elf an seinem Startwochenende die Top Ten nur knapp. Platz 14 belegte mit Sajimon Prabhakars Malayankunju" (30.000 Euro) eine weitere neu gestartete indische Produktion. Vikram Kumars "Thank You" startete mit 24.000 Euro auf der 18, während es der Dokumentarfilm "Kurt Vonnegut: Unstruck in Time" von Robert B Weide und Don Argott an seinem Startwochenende mit einem Einspiel von 11.600 Euro gerade so unter die Top 25 schaffte.

Die Top 15 der britischen Kinocharts