Kinocharts Frankreich: Leiser Donner

An einem schwächelnden Kinowochenende in Frankreich, an dem die Top Fünf gleich blieb und die Nummer eins "Thor: Love and Thunder" ein für hießige Verhältnisse dickes Minus von fast 50 Prozent schrieb, verzeichnete der beste Neuling, "Joyeuse Retraite 2", auf Rang sechs immerhin noch sechsstellige Zahlen.

An einem schwächelnden Kinowochenende in Frankreich, an dem die Top Fünf gleich blieb und die Nummer eins Thor: Love and Thunder" ein für hießige Verhältnisse dickes Minus von fast 50 Prozent schrieb, verzeichnete der beste Neuling, "Joyeuse Retraite 2", auf Rang sechs immerhin noch sechsstellige Zahlen. Dem dritten "Thor"-Film reichten 439.177 Zuschauer, um Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" auf Abstand zu halten. Der zweite "Minions"-Film hielt sich stabiler, wurde aber auch um etliche Locations aufgestockt und kam auf 385.391 Kinogänger. Nach drei Wochen im Rennen steht der Familienspaß bei 2,4 Mio. Besuchern. Dahinter meldeten sich die zwei französischen Neulinge aus der Vorwoche, Ducobu President!" und "Menteur". Dabei wäre "Menteur" fast noch von Dauerbrenner Top Gun Maverick" in seiner bereits neunten Woche geschlagen worden, der sich stabil hielt.

Die auf der Sechs neu angelaufene Komödie mit Thierry Lhermitte und Michele Laroque als frischgebackenes Rentnerpaar kam auf 114101 Besucher und einen niedrigeren Locationschnitt als die etablierten Titel der Top Fünf. Erst auf den Rängen elf bis 15 meldeten sich weitere Neustarts. Das in Cannes präsentierte spanisch-französische Drama "As bestas" von Rodrigo Sorogoyen schnitt am besten unter ihnen ab mit 51.286 Zuschauern und einem ordentlichen Locationschnitt. Auf 13 debütierte Pierre Salvadoris "La petite bande" und die Studio 100-Produktion Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" auf 14 mit 27.602 Zuschauern.

Die Top 15 der französischen Kinocharts