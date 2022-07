Nächster Deutscher Filmball erst 2024

In enger Abstimmung mit den Filmverleihern und Kinobetrieben haben die Mitgliederverbände der SPIO vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage und unter Berücksichtigung der wirtschaftlich noch immer schwierigen Lage beschlossen, den Deutschen Filmball 2023 erneut abzusagen.

Nach den Absagen in diesem und im vergangenen Jahr wird es auch 2023 keinen Deutschen Filmball geben; der nächste Deutsche Filmball findet am 20. Januar 2024 statt. Wie die SPIO heute mitteilt, habe man sich nach intensivem Austausch mit Partnern und Branchenvertretern zu einer erneuten Absage entschlossen.

SPIO-Präsident Christian Sommer: "Der Deutsche Filmball ist die Traditionsveranstaltung der Deutschen Filmwirtschaft: Der erste Treffpunkt der Filmbranche im Jahr und ein glanzvoller Höhepunkt im Bayerischen Kulturkalender. Um für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen und mögliche unnötige Kosten auszuschließen, haben wir uns jetzt zu diesem schweren Schritt entschieden: Wir werden den Filmball 2023 für ein weiteres Jahr aussetzen. Die SPIO-Mitgliedsverbände haben in enger Abstimmung mit den Filmverleihern und Kinobetrieben unter Abwägung der Sicherheitslage aber auch unter Berücksichtigung der wirtschaftlich noch immer schwierigen Lage der Branche einvernehmlich beschlossen, den nächsten Deutschen Filmball erst am 20. Januar 2024 zu veranstalten. Mit unseren Partnern setzen wir alles daran, den Ball 2024 in neuem Glanz erstrahlen zu lassen."

SPIO-Geschäftsführer Helmut Poßmann ergänzt: "Dass der Neustart nach zwei Jahren Pause schwierig geworden wäre, ist uns allen klar. Jetzt erneut absagen zu müssen, bewegt uns sehr und ist schmerzlich, zumal wir alle darauf hingearbeitet haben, mit einem Paukenschlag nach zwei Jahren neu zu starten. Aber der Deutsche Filmball braucht nicht nur einen feierlichen Rahmen ohne Auflagen, er braucht auch Planungssicherheit und die ist derzeit nicht gegeben"