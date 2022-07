Würdigung für ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf

Katrin Eigendorf berichtet derzeit fürs ZDF vom Krieg aus der Ukraine. Für ihr jahrzehntelanges journalistisches Engagement in Krisen- und Kriegsgebieten wird sie am 20. September bei der Verleihung des Robert Geisendörfer Preises mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Die Journalistin Katrin Eigendorf erhält bei der Verleihung des Robert Geisendörfer Preises, der seit 1983 im Gedenken an den gleichnamigen christlichen Publizisten vergeben wird, einen Sonderpreis. Das teilt das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) heute mit.

Eigendorf berichtet derzeit für das ZDF in Nachrichtensendungen und Reportagen über den Krieg in der Ukraine und wird mit dem Preis für ihr jahrzehntelanges journalistisches Engagement in Krisen- und Kriegsgebieten gewürdigt.

In der Jurybegründung heißt es: "Mit professioneller Sachlichkeit und zugleich empathisch berichtet Katrin Eigendorf seit Jahrzehnten aus Krisen- und Kriegsgebieten. Als Auslandskorrespondentin der ARD, später für RTL, seit 1999 als Internationale Reporterin für das ZDF und ARTE, ordnet sie - oftmals selbst der Gefahr ausgesetzt - Konflikte ein und vermittelt sensibel reflektiert Hintergrundinformationen. Katrin Eigendorf hat über den Krieg gegen Tschetschenien, die Konflikte im Kaukasus und Georgien, in Israel und Ägypten oder in der Türkei berichtet, nach Ursachen und Interessen gefragt und vor allem den Opfern eine Stimme gegeben. Sie spricht mit den Taliban, fragt nach den Rechten der Frauen, als Afghanistan schon nicht mehr im Mittelpunkt der internationalen Berichterstattung steht, trifft Flüchtlinge in Syrien und filmt im Irak. Seit Februar 2022 erlebt sie den Krieg gegen die Ukraine hautnah mit und berichtet darüber in kurzen Schalten ebenso wie in ausführlichen Gesprächen. Unaufgeregt, nicht selbstdarstellerisch, mit präziser Kenntnis und journalistischer Urteilssicherheit vermittelt sie komplexe Sachverhalte."

Die Verleihung des Robert Geisendörfer Preises findet am 20. September in Leipzig statt. Die Laudatio auf Katrin Eigendorf hält der ehemalige "heute journal"-Moderator Claus Kleber.