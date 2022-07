Kinocharts Deutschland KW 29 online

Am vergangenen Hitzewochenende wurden in den deutschen Kinos rund 950.000 Tickets gelöst. Für welche Filme, lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 270.000 Besuchern (2,38 Mio. Euro) konnte "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts verteidigen und insgesamt die Zwei-Mio.-Besucher-Marke knacken; nach dem vierten Wochenende stehen insgesamt 2,15 Mio. Besucher (19,48 Mio. Euro) zu Buche.

Platz zwei aus der Vorwoche ebenfalls verteidigen konnte Thor: Love and Thunder" (WE: 166.000 Besucher; 1,75 Mio. Euro), der insgesamt den Sprung über die Eine-Mio.-Besucher-Marke (1,19 Mio. Besucher / 12,66 Mio. Euro) schaffte.

Platz drei im offiziellen Chartsranking - also nach Umsatz - belegte am vergangenen Wochenende Top Gun Maverick" (929.000 Euro; 88.000 Besucher / gesamt: 28,55 Mio. Euro; 2,78 Mio. Besucher). Nach Besuchern drittstärkster Titel des Wochenendes war der erfolgreichste Neustart, Monsieur Claude und sein großes Fest" (100.000 Besucher; 923.000 Euro / inkl. Previews: 140.000 Besucher; 1,25 Mio. Euro).

Platz fünf der deutschen Kinocharts belegte am vergangenen Wochenende Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (55.000 Besucher; 583.000 Euro / gesamt: 1,84 Mio. Besucher; 20,69 Mio. Euro), gefolgt von einem weiteren Neustart, Bibi & Tina - Einfach anders" (75.000 Besucher; 569.000 Euro / inkl. Previews: 102.000 Besucher; 762.000 Euro).

Ein dritter Neustart, Alex Garlands Men - Was dich sucht, wird dich finden" (6.200 Besucher; 55.000 Euro / inkl. Previews: 14.000 Besucher; 102.000 Euro), schaffte an seinem Startwochenende auf Platz 13 den Sprung in die Top 15 der deutschen Kinocharts.

Insgesamt wurden am vergangenen Hitzewochenende in den deutschen Kinos rund 950.000 Tickets gelöst, das Einspiel lag bei 8,78 Mio. Euro.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchern