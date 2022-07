Friedrich Mücke spielt Hauptrolle in "Ich bin Dagobert"

Die RTL+-Serie "Ich bin Dagobert" (AT) hat ihren Hauptcast bekannt gegeben und einen ersten Blick spendiert. Die Titelrolle spielt Friedrich Mücke. Der Streaming-Start soll in der ersten Jahreshälfte 2023 sein.

Mit einem First-Look-Bild aus der RTL+-Serie "Ich bin Dagobert" (AT) ist bekannt gegeben worden, dass Friedrich Mücke die Hauptrolle als berüchtigter Kaufhauserpresser Arno Funke spielt. Mücke hat gerade einen echten Lauf mit interessanten und anspruchsvollen Rollen - zuletzt in der Sky-Serie "Funeral for a Dog" und demnächst im ZDF mit "Liberame - Nach dem Sturm". Zudem spielen in "Ich bin Dagobert" Misel Maticevic und Sonja Gerhardt tragende Rollen.

Zur Handlung von "Ich bin Dagobert": Anfang der 90er Jahre trieb Kaufhauserpresser Arno Funke unter dem Pseudonym "Dagobert" sein Unwesen. Er legte Bomben, erpresste Kaufhäuser, narrte die Polizei und beschäftige Medien und Menschen. Seine Taten führten zum längsten und spektakulärsten Erpressungsfall in der deutschen Kriminalgeschichte.

Die sechsteilige Serie "Ich bin Dagobert" erzählt - inspiriert von der Geschichte Arno Funkes - vom Aufstieg und Fall des einsamen Autolackierers zur schillerndsten Ente im bundesrepublikanischen Ganoven-Teich. Noch bis September dreht Zeitsprung Pictures in Köln und Umgebung, Berlin sowie Kroatien die fiktionale Serie, die in der ersten Jahreshälfte 2023 bereitstehen wird. In weitere Rollen zu sehen sind Moritz Führmann, Bettina Lamprecht und viele weitere.

Dank exklusiver Einblicke von Arno Funke (72), der dem Projekt als Berater zu Verfügung stehe, zeige die Serie die Person hinter dem schillernden Verbrecher und zeichne einen Mann, der in den Abgrund blickte, dabei aber immer seinen Optimismus behielt und über sich selbst lachen konnte, heißt es in der Mitteilung von RTL Deutschland.

Autor der Serie ist Ronny Schalk ("Oktoberfest 1900", "Dark"). Produzenten bei Zeitsprung Pictures sind Dominik Frankowski, Till Derenbach und Michael Souvignier. Regie führt Hannu Salonen und hinter der Kamera ist Felix Cramer. Seitens RTL+ ist Nico Grein Executive Producer und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

"Ich bin Dagobert" (AT) wird gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg und German Motion Picture Fund. Beta Film übernimmt den Weltvertrieb der Serie.